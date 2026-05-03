3 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

3 мая в России профессиональный праздник отмечают кондитеры. В мире славят Солнце и вспоминают о ценности свободы печати. По народному календарю сегодня день окликания предков, когда, согласно поверьям, души умерших могут ненадолго вернуться в мир живых. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 3 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 3 мая

* Всемирный день Солнца

Праздник, посвященный единственной и главной звезде нашей планетной системы, придумал американский экоактивист Дэннис Хэйес в 1970-х годах. Но широко отмечать его стали с 1994 года по инициативе Международного общества солнечной энергии (ISES). Солнце — источник света, тепла и самой жизни на Земле, и сегодня повод вспомнить об этом. В честь праздника проходят тематические лекции и фестивали науки. Обсерватории и НИИ устраивают дни открытых дверей.

Интересно Солнце значительно больше Земли. По диаметру оно превосходит нашу планету в 109 раз.

* День кондитера в России

Профессиональный праздник приурочен к исторической дате: в этот день в 1932 году в СССР был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности. Сегодня профессионалы отрасли проводят кулинарные мастер-классы, дегустации, конкурсы и соревнования. Кстати, праздник могут отметить не только кондитеры, но и все поклонники десертов.

* Всемирный день свободы печати

Праздник появился по инициативе ООН в 1993 году, чтобы напомнить о важности свободной, независимой журналистики и ценности права на получение достоверной информации. Свобода печати и свобода выражения мнений являются основными правами, закрепленными во Всеобщей декларации прав человека. В 2026 году тема праздника — «Формируя мирное будущее». Главное мероприятие в этот день — вручение премии ЮНЕСКО имени Гильермо Кано колумбийского журналиста, расследовавшего схемы наркоторговли и убитого по заказу наркокартеля за вклад в дело свободной печати.

* День рождения «спама»

В этот день в 1978 году сотрудник американской компании DEC отправил 400 пользователям сети ARPANET первое в истории электронное рекламное сообщение — прообраз современного спама. Реакция адресатов была возмущенной. С тех пор навязчивые почтовые рассылки эволюционировали в фишинговые атаки и тонны цифрового мусора. Сегодняшняя дата — повод не только улыбнуться, получая в ящик очередное ненужное письмо, но и проверить настройки вашей почты.

Необычные праздники 3 мая • Всемирный день веселья. Праздник придумал в 1998 году индийский врач Мадан Катария — основатель «Йоги смеха». Цель этой даты — показать, что смех укрепляет здоровье, снимает стресс и помогает справляться с жизненными трудностями. • Международный день хватания за грудь. Изначально праздник был шуткой в интернете, но со временем его контекст изменился. День напоминает о важности заботы о здоровье груди, в том числе регулярной профилактики рака молочной железы. • День паранормальных явлений. Праздник для любителей мистики — всех, кто интересуется привидениями, НЛО, полтергейстами и загадочными совпадениями. Сегодня самое время пересмотреть мистические сериалы и фильмы или устроить тематическую вечеринку.

Что отмечают в разных странах 3 мая

Праздник майских крестов — Испания, Латинская Америка. Крест в этих странах почитается как символ победы над смертью и злом. Улицы, площади и дворы украшаются цветочными крестами, проводятся конкурсы, народные гулянья с музыкой и танцами.

День конституции — Япония. В этот день в 1947 году в Японии вступила в силу новая конституция, и с тех пор это главный государственный праздник в стране. Документ провозглашает пацифизм, суверенитет народа и права человека. День Конституции входит в так называемую Золотую неделю — череду выходных, когда многие японцы путешествуют или посещают культурные мероприятия.

День матери — Литва, Венгрия, Испания и ряд других стран. Сразу в нескольких странах День матери отмечается в первое воскресенье мая. В праздник принято дарить матерям цветы, подарки, сделанные своими руками, и проводить время в семейном кругу. В школах и детских садах накануне готовят открытки и устраивают небольшие концерты.

День благословения велосипедов — США. Ежегодно в соборе Святого Иоанна Богослова в Нью-Йорке проходит церемония благословения велосипедов: священники кропят их святой водой для безопасности водителей. Традиции более 25 лет. В этот день проводятся массовый заезд Five Boro Bike Tour (40 миль, 5 районов, около 30 тыс. участников) и аукцион старинных велосипедов.

Религиозные праздники 3 мая

* День святителя Николая (Велимировича), епископа Охридского и Жичского

Богослов и философ Николай Велимирович — один из святых отцов, который был практически нашим современником. Он родился в конце XIX века в небольшом сербском селе. После окончания гимназии недолгое время работал сельским учителем, а затем поступил в Белградскую духовную семинарию. В Белграде его одолела тяжелая болезнь, во время которой он дал обещание посвятить себя Богу. Поправившись, принял монашеский постриг. Проповеди святителя были настолько красноречивы, что его прозвали «сербским Златоустом».

Святитель Николай оказал большое влияние на сербское православие. В годы Первой мировой войны исповедовал и причащал сербских солдат, укрепляя их дух проповедью. Свое жалованье он отдавал на нужды раненых.

В годы Второй мировой войны отца Николая арестовали по личному приказу Гитлера. В 1944 году его отправили в концентрационный лагерь Дахау. Святителю удалось выжить: после войны он спас многие заброшенные сербские монастыри от разрушения. Скончался Николай Велимирович в 1956 году в США в штате Пенсильвания. В 2003 году его канонизировали.

Народные праздники 3 мая

Окликание предков

В день Окликания предков души усопших, по поверьям, были ближе всего к миру живых. В этот день люди шли на кладбища, приводили в порядок могилы, приносили угощения и поминали родных. На столах оставляли хлеб, воду и кисель «для душ», а вечером устраивали сытный семейный ужин, за которым рассказывали истории о дедах и прадедах. Обильная трапеза символизировала достаток и показывала предкам, что их потомки живут благополучно. На Руси верили: кто почитает предков — того род благословит. Родиться в этот день считалось большой удачей: такой человек, по поверьям, сразу обретал защиту своего рода.

Именины 3 мая

* Александр

* Гавриил

* Григорий

* Николай

* Федор

* Феодосий

Приметы: что можно и что нельзя делать 3 мая

Приметы о погоде

Если день выдался теплым и ясным — будет хороший урожай злаков.

Сильный ветер — к дождливому и затяжному лету.

Если утром туман — быть богатому урожаю овощей.

Гром гремит — к теплому лету и урожайному году.

Много мошкары у воды — к скорому теплу и жаркому лету.

Птицы низко летают — к дождю.

Что можно делать 3 мая

* Посетить кладбище, прибраться на могилах и помянуть родных.

* Устроить семейный ужин с воспоминаниями о предках.

* Проводить время на свежем воздухе.

* Начинать новые дела — любые начинания получат поддержку свыше.

Что нельзя делать 3 мая

* Ссориться, кричать, сквернословить.

* Ходить на рыбалку — в народе это считалось грехом против памяти усопших.

* Отказывать в помощи нуждающимся — иначе отвернется удача.

* Лениться — это сулит неудачи и семейные разлады.

* Перегружать себя тяжелой работой допоздна — вечер лучше посвятить семье и молитве.

Лунный календарь 3 мая

Фаза Луны: убывающая, 16-й лунный день.

Луна в знаке Стрелец.

В астрологии 16-й лунный день считается временем гармонии, когда энергия постепенно убывает, а вместе с ней спадает и напряженность. Это период для осмысления сделанного, а не для активных стартов.

Луна в Стрельце располагает к планированию, обучению и неторопливым прогулкам. Сторонники эзотерики рекомендуют избегать суеты, контролировать эмоции и провести день в спокойном общении с близкими. Впрочем, этим советам, независимо от звездных прогнозов, полезно следовать в любой день. В саду этот период часто считают благоприятным для работы с корнеплодами и подготовки грядок.

3 мая родились люди под знаком зодиака Телец — представители стихии Земли, находящиеся под покровительством Венеры.

Какие исторические события произошли 3 мая

* 1101 год — князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор, куда позже поместили Смоленскую икону Божией Матери.

* 1494 год — Христофор Колумб открыл остров Ямайка.

* 1803 год — император Александр I одобрил создание в Москве Странноприимного дома так раньше называли больницы-приюты для бедняков (будущего НИИ скорой помощи им. Склифосовского).

* 1841 год — Новую Зеландию официально объявили британской колонией.

* 1867 год — в России основано Общество Красного Креста.

* 1904 год — Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

* 1907 год — в России упразднены военно-полевые суды.

* 1937 год — роман «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл получил Пулитцеровскую премию.

* 1946 год — начало Токийского процесса над японскими военными преступниками.

* 1999 год — впервые первой ракеткой мира стал россиянин — Евгений Кафельников.

* 2004 год — новый интернет-червь «Sasser» заразил сотни тысяч компьютеров по всему миру.

* 2006 год — потерпел крушение самолет А320 рейса Ереван — Сочи: погибли 113 человек.

Кто родился 3 мая

* В 1314 году, предположительно 3 мая, родился Сергий Радонежский — игумен земли Русской, величайший русский подвижник, основатель и игумен Троице-Сергиева монастыря, чудотворец.

* В 1469 году родился Никколо Макиавелли — итальянский философ, писатель и политик, автор «Государя», один из родоначальников политической науки.

* В 1870 году родился Александр Бенуа — русский художник, историк искусства, один из основателей объединения «Мир искусства».

* В 1898 году родилась Голда Меир — премьер-министр Израиля в 1969–1974 годах, одна из первых женщин на высших политических постах XX века.

* В 1903 году родился Бинг Кросби — американский певец и актер, один из самых популярных исполнителей XX века, обладатель «Оскара».

* В 1939 году родился Леонид Нечаев — советский и российский режиссер, автор культовых детских фильмов-сказок: «Про Красную Шапочку» и «Приключения Буратино».

Кто скончался 3 мая • В 1074 году умер Феодосий Печерский — один из основателей и игумен Киево-Печерской лавры, преподобный, почитаемый как святой. • В 1987 году умерла Далида — французская певица и актриса. • В 2002 году умер Евгений Светланов — дирижер, композитор, народный артист СССР, главный дирижер Большого театра.

Кто отмечает день рождения 3 мая

* 88 лет исполняется Аркадию Инину — писателю, драматургу, сценаристу, публицисту, заслуженному деятелю искусств РСФСР.

* 85 лет исполняется Ноне Гаприндашвили — советской и грузинской шахматистке, пятой чемпионке мира, первому международному гроссмейстеру среди женщин и первой женщине, которая стала международным гроссмейстером среди мужчин.

* 75 лет исполняется Татьяне Толстой — российской писательнице и телеведущей.

* 70 лет исполняется Наталье Андрейченко — советской и российской киноактрисе, заслуженной артистке РСФСР, звезде фильма «Мэри Поппинс, до свидания».

* 61 год исполняется Михаилу Прохорову — российскому бизнесмену и политику.

* 41 год исполняется Даниле Козловскому — российскому актеру, режиссеру и продюсеру.

* 36 лет исполняется Иде Галич — российской телеведущей и блогеру.

* 29 лет исполняется Клеману Ноэлю — французскому горнолыжнику, олимпийскому чемпиону в слаломе.