Иордания нанесла удары по Сирии

ВВС Иордании нанесли удары по складам оружия в Сирии
Военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по складам с оружием группировок у сирийско-иорданской границы. Об этом сообщило министерство обороны королевства иорданскому агентству новостей Petra.

Отмечается, что операция была направлена ​​на производственные мощности, мастерские и склады, откуда сирийцы перевозят оружие на территорию Иордании. О пострадавших в ходе операции не сообщается.

В конце марта командование сирийской армии сообщило о ракетном ударе по военной базе в Хасеке, находящейся вблизи Румейлана, который был произведен с территории соседнего Ирака. По данным сирийских военных, пять ракет были выпущены из населенного пункта, находящегося примерно в 20 километрах от сирийско-иракской границы. Ответственность за атаку на нефтяное месторождение взяли на себя иракские военизированные шиитские формирования.

Ранее США окончательно вывели cвои силы из Сирии.

 
