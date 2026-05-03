В аэропорту Шереметьево ввели ограничения

В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Шереметьево. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 3 мая в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге также ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сообщалось, что ограничительные меры также были приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого прием и отправку самолетов приостанавливали в аэропортах Пскова, Череповца, Ярославля, Уфы, Челябинска, Москвы, Перми, Пензы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Чаще всего ограничения в аэропортах из-за режима опасности БПЛА в регионе.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении дрона на подлете к Москве.