Адвокат назвал признаки подготовки к преступлению, при которых нужно звонить в полицию

Если вы заметили человека, чьи действия выходят за рамки обычного поведения, то следует незамедлительно звонить в полицию. В комментарии «Газете.Ru» Альберт Халеян, адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм» перечислил конкретные ситуации, при которых лучше проявить бдительность.

«Например, стоит насторожиться, если вы заметили незнакомца возле школы или детского сада. Если он регулярно появляется у здания, внимательно изучает входы, ограждение или режим работы, а еще делает фото или видео, что‑то записывает в блокнот либо в телефон, — это прямое основание для обращения в дежурную часть», — заявил он.

Тревожным сигналом может стать и странное поведение человека в жилом доме.

«Допустим, кто-то, явно не являющийся сотрудником коммунальных служб или управляющей компании, бродит по этажам, заглядывает в подвалы и на чердаки, проверяет запоры на технических этажах и при этом что-то фиксирует. В таком случае нужно немедленно сообщить участковому или в полицию», — посоветовал адвокат.

Поводом для беспокойства, по словам эксперта, служит и необычная активность возле жилых домов: если неизвестный фотографирует припаркованные автомобили и фиксирует их номера либо долго сидит в машине с работающим двигателем рядом с домом, это вызывает вопросы. Особенно стоит обратить внимание на транспорт, который припаркован с нарушениями или слишком долго стоит возле социальных объектов.

Адвокат Халеян рассказывает: «Иногда насторожить должны и внешние признаки человека. Например, одежда, явно не подходящая к сезону: летом толстый плащ или куртка могут скрывать запрещенные предметы. Также стоит проявить бдительность, если кто-то ведет себя нервно — постоянно оглядывается, проверяет что-то в одежде или багаже, старается держаться подальше от камер видеонаблюдения либо пытается спрятать лицо под маской или балаклавой».

По словам эксперта, отдельного внимания заслуживают бесхозные предметы: сумки, пакеты, коробки или даже игрушки, оставленные без присмотра в подъезде, во дворе, возле школы или на парковке. Они могут представлять серьезную опасность — например, скрывать взрывное устройство. В такой ситуации ни в коем случае нельзя трогать, передвигать или пытаться заглянуть внутрь подозрительной вещи.

Если вы столкнулись с чем‑то подобным, запомните как можно больше деталей: рост и внешность человека, описание его одежды, особые приметы,номер автомобиля и точный адрес места происшествия. Затем сразу звоните по номерам 102 или 112. Четко расскажите дежурному, что именно вас насторожило, и дождитесь прибытия наряда, оставаясь на безопасном расстоянии. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно задержать и досмотреть подозрительного человека.

Адвокат предупреждает: «Сегодня риски особенно высоки: через интернет вербовщики склоняют молодых людей к противоправным действиям — например, просят следить за машинами, подкладывать подозрительные предметы или совершать поджоги. Тот, кто кажется просто странным прохожим, может оказаться исполнителем, действующим под давлением. По статьям 205 УК РФ (террористический акт) и 281 УК РФ (диверсия) предусмотрено очень строгое наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы. Поэтому в подобных ситуациях лучше проявить бдительность: ваш звонок в полицию может предотвратить преступление и спасти жизни».

Ранее в России резко возросло число уголовных дел против молодежи 18–22 лет.