В России расширили перечень профессий для альтернативной службы

В России увеличили число профессий для альтернативной службы до 363

Перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы увеличился до 363 позиций. Об этом следует из указа Минтруда.

Ранее для альтернативной службы была доступна 271 профессия.

В качестве альтернативной службы для призывника представлен широкий спектр профессий. С внесенными изменениями отработать «срочку» можно в качестве травматолога-ортопеда, невролога, водолаза, газосварщика, костюмера, настройщика пианино и роялей, электрика, зоолога или синоптика.

Недавно юрист Вячеслав Печников напомнил, что не каждый призывник обязан идти именно на военную службу, российский закон позволяет заменить ее альтернативной гражданской службой. Ключевое условие одно — человек должен убедительно показать, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию.

Важно и еще одно изменение 2026 года: сам призыв теперь организован в течение всего года, хотя отправка к месту службы по общему правилу по-прежнему идет в два основных периода. Поэтому тем, кто рассчитывает на АГС, лучше не тянуть с заявлением и проверять сроки заранее, посоветовал напоследок Печников.

Ранее в Генштабе рассказали подробности о призыве в армию в 2026 году.