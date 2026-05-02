«Так будет все майские». Жители Подмосковья пожаловались на домашний интернет по белым спискам

Жители Подмосковья пожаловались на ограничения домашнего интернета: у ряда провайдеров доступ к сети временно работает только по «белым спискам». Пользователи говорят, что не могут открыть большинство сайтов и сервисов, а компании ссылаются на внешние распоряжения. На фоне сообщений о возможных ограничениях связи в майские праздники ситуация вызывает вопросы у абонентов. Что происходит с интернетом и с чем это связано — в материале «Газеты.Ru».

Жительница Щелковского округа Подмосковья рассказала «Газете.Ru», что домашний интернет от провайдера «Всем Wi-Fi» со вчерашнего дня работает только по «белым спискам». В компании, по ее словам, объяснили ограничения «распоряжением сверху» и предупредили, что такой режим может сохраниться на все майские праздники.

«Домашний интернет у меня работает по белым спискам со вчерашнего дня. В службе поддержки провайдера «Всем Wi-Fi» сказали, что так будет все майские праздники, что это распоряжение какого-то «вышестоящего провайдера» и компания не несет за это ответственности. В СМИ писали, что ограничивать будут только мобильный интернет, про домашний Wi-Fi лично я информации не видела», — сказала она.

По словам женщины, абонентов заранее не предупредили, из-за чего возникли проблемы с работой.

«У меня нарушились рабочие процессы, теперь я рискую потерять доход, на который рассчитывала. Хотелось бы получить хотя бы информацию заранее о том, что такое будет. Я плачу за интернет, чтобы работать, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах», — добавила она.

О том, что у части провайдеров в Подмосковье Wi-Fi работает только по «белым спискам», пользователи также сообщали в соцсетях. В частности, речь шла об абонентах Istranet и «Всем Wi-Fi». Позднее пользователи Istranet сообщили, что интернет у них восстановился и работает в обычном режиме.

Система «белых списков» для мобильного интернета действует в московском регионе с марта: в нее включены более 120 сервисов — в том числе госресурсы, банковские приложения, транспортные сервисы, маркетплейсы и ряд СМИ. В Минцифры объясняли введение таких мер необходимостью обеспечения безопасности на фоне атак беспилотников.

Ограничения на праздники

В Госдуме ранее допускали, что в период майских праздников ограничения могут затронуть не только мобильную, но и проводную связь.

«Такие ограничения вполне возможны» и «абсолютно оправданны», заявил «Подъему» зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов, объяснив это мерами безопасности на фоне приезда иностранных делегаций на 9 Мая.

«Связано это с тем, что 9 Мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости — президенты, председатели правительств, поэтому, конечно, обеспечение безопасности в такой период абсолютно оправданно. Мы помним, и в прошлом году были аналогичные ограничения, поэтому это вполне оправданный шаг, но он весьма краткосрочный — всего несколько часов, поэтому переживать на этот счет не стоит. Все граждане Российской Федерации давно привыкли. При этом белые списки будут работать. Они для этого и были созданы — чтобы работать при необходимых ограничениях мобильного интернета», — отметил депутат.

По его словам, ограничения могут затронуть отдельные районы столицы.

«Я думаю, что центральная часть города может быть где-то частично ограничена, но мы знаем, что там в основном офисные здания, администрации, Государственная дума. Так что, я думаю, никаких ЧП там не произойдет», — добавил он.

Ранее о возможных перебоях со связью сообщал «Коммерсантъ». По его данным, ограничения мобильного интернета могут ввести 5, 7 и 9 мая, при этом наиболее вероятными датами называют день репетиции парада и сам праздник. Источники издания связывают эти меры с вопросами безопасности.

При этом об ограничениях работы проводного интернета не сообщалось, а власти уже опровергали слухи о переносе систем «белых списков» на домашний интернет.

В конце марта ряд СМИ сообщил, что московские провайдеры могут внедрить механизм, позволяющий сохранять доступ только к ограниченному набору сервисов. Предполагалось, что это обеспечит связь в случае отключений, но приведет к снижению скорости из-за постоянной фильтрации трафика.

В профильном комитете Госдумы такие планы не подтверждали. Первый зампред комитета по информационной политике Александр Ющенко заявил изданию «Подъем», что не располагает сведениями о внедрении подобных мер, и указал на вопросы к самой системе.

«Я не в курсе. Само формирование «белых списков» непонятно как происходит. Мы направили запрос в Федеральную антимонопольную службу и [главе Минцифры Максуту] Шадаеву. Непонятна сама формулировка, присутствует ли ангажированность при этом, чьи интересы затрагивает. Это удар по малому и среднему бизнесу, поэтому формирование «белых списков» уже под вопросом», — объяснил он.

В Минцифры позже назвали сообщения о внедрении «белых списков» на проводном интернете недостоверными. В ведомстве пояснили, что ограничения применяются только к мобильной связи в отдельных регионах и носят точечный характер.

«При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается исключительно мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам. Чтобы гражданам оставались доступны самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать «белый список» платформ и сайтов», — сообщили в министерстве.

Там также подчеркивали, что на домашний интернет подобные меры не распространяются, поскольку проводные сети не используются для атак беспилотников и не требуют ограничений.