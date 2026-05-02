«Сердце не выдержало переживаний». Московский бизнесмен, избивший модель до полусмерти, не дожил до суда

Обвиняемый в жестоком избиении бывшей девушки московский бизнесмен Дмитрий Кузьмин умер, не дождавшись суда. Он находился под домашним арестом по делу о покушении на убийство, которое переквалифицировали после вмешательства главы СК. Потерпевшая — модель Анжелика Тартанова — пережила трепанацию черепа и до сих пор проходит реабилитацию и испытывает проблемы с речью. Что известно о жестоком избиении девушки и смерти нападавшего — в материале «Газеты.Ru».

Скончался московский бизнесмен Дмитрий Кузьмин, проходивший обвиняемым по делу о покушении на убийство. Он находился под домашним арестом и ожидал суда за жестокое избиение бывшей девушки, модели Анжелики Тартановой. Смерть сайту kp.ru подтвердили сестра пострадавшей и адвокат Кузьмина Темур Фидаров.

По данным SHOT, незадолго до смерти 41-летний бизнесмен переписал свои счета на родителей. По информации канала, «сердце Кузьмина не выдержало переживаний, связанных с уголовных делом» после жестокого избиения Анжелики. По вменяемой статье ему грозило до восьми лет лишения свободы. Теперь уголовное дело могут закрыть, а пострадавшая не получит компенсации.

Отношения закончились реанимацией

История получила огласку в конце ноября прошлого года. Тогда родственники 33-летней Анжелики Тартановой забили тревогу: она перестала выходить на связь, отвечала односложно. Последние годы девушка жила в Москве, работала в модельной сфере и посещала светские мероприятия. В Краснодарском крае у нее остались родители, сестры и 16-летний сын.

Подруга девушки рассказала журналистам, что ее возлюбленный покупал Анжелике роскошные подарки, но она для него была «как кукла». Он установил свои правила в отношениях: не разрешал общаться с родными и видеться с семьей.

Позже Анжелику нашли в реанимации ГКБ имени Пирогова — к этому моменту ей уже сделали трепанацию черепа, после которой часть головы была фактически утрачена. Пострадавшая не могла говорить и не помнила, что с ней произошло.

Как выяснилось, в больницу Тартанова попала после ссоры с Кузьминым. Они жили вместе в премиальном жилом комплексе рядом с МГУ. По данным СМИ, женщина собиралась уйти от него, после чего мужчина избил ее до полусмерти и забрал телефон, продолжив переписку с ее родственниками от ее имени.

После нападения Кузьмин скрылся. Анжелика смогла сама вызвать скорую помощь с домашнего телефона. Нападавшего задержали почти через три недели. Изначально дело возбудили по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, однако после вмешательства главы СК Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство.

В СИЗО обвиняемого не отправили из-за справки о серьезных проблемах с сердцем. Позже стороны через адвокатов договорились о компенсации на лечение и реабилитацию. Тартанова вернулась к семье в Краснодарский край.

При этом девушка не смогла объяснить, из-за чего произошел конфликт: события того дня она не помнит.

«Были несколько выплат от обвиняемого, но этого не хватит на весь курс лечения. В марте Анжелике установили титановую пластину (для восстановления целостности черепа. — «Газета.Ru»). Деньги помог собрать благотворительный фонд. Мы только узнали о его смерти, не знаем пока, что делать дальше», — рассказала сестра пострадавшей.

В разговоре с SHOT Анжелика с трудом сообщила, что продолжает проходить тяжелую реабилитацию после избиения, при этом речь у нее до сих пор полностью не восстановилась.

Что известно о погибшем

По данным SHOT, 41-летний Дмитрий Кузьмин владел компанией, специализирующейся на проектировании и строительстве автомобильных дорог. Фирма была зарегистрирована в апреле 2022 года и за время работы не показывала убытков. За три года ее выручка составила около 695 млн рублей, чистая прибыль — порядка 11 млн, при этом за 2024 год доход оценивался примерно в 8 млн рублей.

Как отмечали авторы поста, у Кузьмина была судимость за разбой — он получил условный срок по делу, возбужденному в Барнауле. По информации источника, бизнесмен ранее состоял в браке, который распался около восьми лет назад, детей у пары не было. Бывшая супруга заявила, что в их отношениях он не проявлял агрессии.