Скончался серебряный призер Олимпиады по академической гребле Евгений Дулеев

Серебряный призер Олимпиады 1976 года по академической гребле Евгений Дулеев скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Федерации гребного спорта России.

«Евгений Васильевич внес большой вклад в развитие отечественного гребного спорта», — написали в федерации.

На счету Дулеева серебро Олимпиады‑1976 в Монреале, бронза чемпионата мира 1975 года в Ноттингеме, бронза чемпионата мира 1977 года в Амстердаме.

Память о нем сохранится в истории российской гребли, добавили в федерации.

До этого пришла другая трагичная новость — скончался бывший защитник хоккейного клуба «Динамо» и сборной СССР Александр Филиппов умер в возрасте 75 лет. Филиппов выступал за «Динамо» с 1971 по 1981 год, где провел 279 матчей. В составе бело-голубых он пять раз становился серебряным призером чемпионата СССР и трижды завоевывал бронзовые награды союзного первенства. В 1975 году Филиппов завоевал золото чемпионата мира и первенства Европы, участвовал во второй суперсерии с канадцами.

Ранее умер первый чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР.