Еще один российский аэропорт ограничил полеты

В аэропорту Пскова прекратили прием и отправку рейсов

В аэропорту Пскова временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 23:55.

Этой ночью аналогичные меры были приняты в воздушной гавани Костромы.

2 мая прием и отправку самолетов приостанавливали в аэропортах Пскова, Череповца, Ярославля, Уфы, Челябинска, Москвы, Перми, Пензы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. На этом фоне российское Минобороны заявило, что силы ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над 12 регионами страны 146 беспилотников ВСУ самолетного типа. С 14:00 до 20:00 БПЛА ликвидировали над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской и Челябинской областями, а также Московским регионом.

