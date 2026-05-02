При отражении атаки БПЛА в Подмосковье погиб мужчина

В подмосковной деревне Чернево мужчина погиб при падении обломков БПЛА. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев.

Чиновник сообщил, что Московскую область в течение дня атаковали семь вражеских дронов. Они были сбиты силами ПВО (противовоздушной обороны) и средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной.

В посте говорится, что при этом погиб 77-летний житель деревни в Волоколамском округе. Губернатор выразил соболезнования его близким и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

До этого в селе Ивановская Лисица в Белгородской области FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по работавшей в поле сельхозтехнике. При налете пострадал тракторист. Его вывезли с поля и передали врачам скорой. У мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, рук и ног. Трактор был также поврежден при атаке.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.