Трамп высказался о возобновлении ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп допустил возможность возобновления ударов по Ирану. Его слова приводит РИА Новости.

«Посмотрим. Это возможность, такое, безусловно, может произойти», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне в письме конгрессу Трамп сообщил о завершении боевых действий против Ирана, добавив, что американские войска останутся на Ближнем Востоке.

До этого Трамп сообщил журналистам у Белого дома, что остался недоволен последним предложением Исламской Республики по потенциальной ядерной сделке для разрешения конфликта.

29 апреля помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил на брифинге, что в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным его американский коллега Дональд Трамп поделился своей оценкой «сложного положения, в котором сейчас находится Иран и его руководство».

Ранее в США допустили новый удар по Ирану в ближайшее время.