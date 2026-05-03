Россиянам назвали популярную модную технику, которая на самом деле бесполезна

Инфлюенсеры активно рекламируют популярную трендовые технику вроде роботов-пылесосов и умных гаджетов, однако зачастую их полезность сильно преувеличена маркетингом: реклама создает иллюзию незаменимости и простоты, замалчивая нюансы. Об этом «Газете.Ru» рассказал мастер по ремонту техники, инженер Никита Бровин.

Он перечислил технику, которая в реальности не соответствует заявленной рекламе.

Первое — портативные проекторы, которые позиционируются как замена телевизору.

«Обычно они имеют яркость 100–300 люмен, что при дневном освещении в комнате с 300–500 люкс (стандартная жилая комната при закрытых шторах) делает их непригодными для использования. Соотношение контрастности опускается ниже 100:1 против 1000:1 у бюджетного телевизора с сопоставимой стоимостью. Обычно они еще и имеют старый Android, плохие динамики и могут перегреваться. В итоге получается устройство с очень ограниченным функционалом», — объяснил он.

Второе — роботы-пылесосы в бюджетном и среднем сегменте (до 30 тыс. рублей).

«Они работают по случайному алгоритму с КПД покрытия площади около 50 % за один цикл. Навигация на основе гироскопа без лидара дает огромную погрешность маршрута, из-за чего углы и периметр комнаты очень часто не очищаются. Полное обслуживание, чистка щеток, фильтров и сенсоров требует 20–30 минут еженедельно. Поэтому зачастую проще и эффективнее пропылесосить квартиру обычным пылесосом, особенно если это двушка или однокомнатная», — сказал эксперт.

Третье — смарт-кольца с функцией мониторинга здоровья.

«Они имеют огромную погрешность измерения ЧСС, особенно во время движения. Медицинским прибором они не являются, у большинства вообще отсутствует хоть какая-то маркировка, и продаются они как потребительская электроника, а не как медицинское изделие. Ресурс аккумулятора заявляют на 5–7 суток, но со временем оно падает до 2–3 дней. А для зарядки требуется снимать кольцо с пальца, что обнуляет непрерывность мониторинга сна и пульса», — пояснил специалист.

Четвертое — ультразвуковые увлажнители без гигростата, которые подают пар вне зависимости от текущей влажности воздуха.

«Слишком большая влажность также влияет негативно, особенно если помещение плохо проветривается. По опыту они еще и часто ломаются, так как в дешевых моделях стоит резервуар объемом 3–5 литров. Что при работе без автоотключения опустошается за 6–8 часов, оставляя нагревательный элемент включенным на холостом ходу», — предупредил Бровин.

Пятое — умные весы с анализом состава тела.

«Они используют метод биоимпедансометрии ток проходит через ступни по двум электродам. Поэтому на их измерение больше влияет проводимость ваших ног, чем реальный процент жира. Если ступни мокрые/грязные, то измерения практически бесполезны. Даже при идеальных условиях, у них очень большая погрешность. Дополнительно на результат влияет гидратация, если выпить пару стаканов воды за полчаса до взвешивания, то показательно жира увеличится на пару процентов. Их как раз и рекламируют для ежедневного трекинга, но для этого они непригодны», — считает Бровин.

Шестое — портативные массажные пистолеты.

«В дешевых моделях реальная амплитуда хода насадки сильно меньше заявленной, потому что в механизме есть люфт. Из-за этого воздействие уходит в верхний подкожножировой слой и не доходит до мышц. Эффект получается примерно, как от обычного вибромассажера. По опыту бюджетные модели довольно быстро теряют мощность, у них слабый мотор, через какое-то время начинаются проблемы с оборотами. А с учетом цены, ремонтировать их бесполезно», — констатировал эксперт.

Седьмое — капсульные кофемашины.

«У них избыточное давление, так они маскируют плохой вкус из-за того, что кофе в капсуле уже давно перемолот и успел окислиться. В итоге вкус всегда немного плоский, на любых настройках. Если посчитать стоимость одной порции и сравнить с зерновым кофе, разница будет в несколько раз. А в рекламе их часто позиционируют как выгодное приобретение по сравнению с походами в кофейню. На практике проще взять нормальную кофемашину, особенно итальянского производителя. С учетом кофе, ее цена быстро окупится», — заявил специалист.

Восьмое — умные зубные щетки с приложением и кучей показателей.

«Акселерометр в них не знает точно, какой зуб вы чистите, погрешность слишком большая. По факту это просто геймификация процесса, а не реальный контроль качества. Приложение обычно перестает обновляться через несколько лет после выхода модели, и основная фишка пропадает. При этом исследования показывают, что обычная щетка с правильной техникой часто дает даже лучший результат по налету», — заметил мастер.

Девятое — умные мусорные ведра с датчиком движения и автоматической крышкой.

«Механизм открывания срабатывает с задержкой, что часто лишь раздражает. Сенсор часто реагирует на случайные движения рядом, крышка открывается сама по себе, особенно если в доме есть домашние животные. Батарейки или аккумулятор нужно менять или заряжать, а при севшем заряде ведро просто не открывается. Для них подходят не все пакеты, еще и трудно необходимый объем. Обычное ведро с педалью почти всегда лучше заменяет это устройство, которое еще и может сломаться», — заявил он.

Десятое — электрические штопоры.

«Рекламируются для любителей вина, инфлюенсеры показывают, как это быстро и удобно. По факту обычный рычажный штопор открывает бутылку за 5 секунд и не требует зарядки. У электрического штопора со временем слабеет мотор, и он начинает застревать на пробке. Если неправильно выбрать угол, то можно раскрошить пробку прямо в вино или поцарапать стенки горлышка. Мне кажется, поэтому их практически не используют в ресторанах», — резюмировал специалист.

