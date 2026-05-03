Росавиация: во Внуково сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту «Внуково». Об этом сообщила пресс-служба Росавиации, передает РИА Новости.

Ограничения были введены в ночь на 3 мая. Меры были рассчитаны для обеспечения безопасности полетов.

До этого прием и отправку самолетов приостанавливали в аэропортах Пскова, Череповца, Ярославля, Уфы, Челябинска, Москвы, Перми, Пензы, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

Меры до сих пор действуют в Нижнем Новгороде. В Сочи и Геленджике ограничения, веденные вечером субботы из соображений безопасности, продолжались чуть больше часа. После этого обе воздушные гавани вернулись к полноценной работе.

