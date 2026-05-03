Генконсул Черкашин: россияне в Австрии сталкиваются с недружественным отношением
Россияне в Австрии сталкиваются с недружественным отношением. Об этом заявил генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин, передает РИА Новости.

«Что до работы российских общественных организаций, увы, за последнее десятилетие в отношении обществ соотечественников были зарегистрированы многочисленные случаи недружественного отношения к ним», — сказал он.

По словам дипломата, негативные проявления исходят не от самих местных жителей, а инициируются с подачи и за счет средств Брюсселя.

Черкашин также рассказал, что спрос на оформление загранпаспортов в консульстве России в австрийском Зальцбурге вырос в несколько раз. В 2024 году число заявлений на оформление паспортов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом — с 1100 до 2750. По его словам, аналогичный рост наблюдается и по другим консульским услугам.

Ранее Польша закрыла въезд для россиян с пятилетними загранпаспортами.

 
