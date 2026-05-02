Конфликт или несчастный случай: появились новые версии исчезновения Героя России Асылханова

Поиски Героя России Алексея Асылханова, бесследно пропавшего в Кемеровской области, ведутся почти месяц. По мнению экспертов, военнослужащий мог стать жертвой обмана, бытового конфликта или несчастного случая. Кроме того, Асылханов мог скрыться намеренно и не желает о себе сообщить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бытовой конфликт и несчастный случай следует рассматривать в числе версий исчезновения 23-летнего Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в кузбасском городе Юрге 3 апреля, считает экс-следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

«Причиной исчезновения может быть бытовой конфликт, возникший с лицами из круга общения Алексея, либо при спонтанном конфликте на улице», — отметил он в беседе с РИА Новости.

Несчастный случай мог произойти недалеко от того места, где последний раз видели Асылханова, уточнил Козлов. Он привел примеры из практики, когда потерпевшие падали в открытые люки либо же тонули при выходе к водоему. Бывший следователь обратил внимание, что в Юрге расположено русло реки Томи, которая течет в сторону Томской области, где, как правило, и находят утонувших.

«Рассматривать некриминальный сценарий развития событий, конечно же, надо. Это должно быть одной из версий безвестного исчезновения Алексея, но не основной», — подчеркнул Козлов.

Биологические следы пропавшего Героя России можно найти в автомобиле, в который тот сел в день исчезновения , уверен экс-следователь.

«Это потожировые следы, также отпечатки пальцев и ладоней рук», — объяснил он.

Биоматериалы, в том числе следы крови, долговечны — даже через много лет ДНК-экспертиза помогает идентифицировать личность жертвы, добавил Козлов.

Мать Героя России Татьяна Асылханова пояснила, что ее сын не был знаком с водителем автомобиля, в которую он сел перед исчезновением.

«Кто-то пишет, что он знаком с водителем был. Непонятно вообще, что это мог быть за водитель такой, который с ним знаком. Я сомневаюсь, что знакомый», — отметила она в разговоре с ТАСС.

Отъезд с документами

В день исчезновения у Асылханова при себе была сумка со всеми значимыми документами, рассказала его супруга Валерия.

«Да, с собой были [документы]. Знаю точно, что паспорт был, военный билет, все удостоверения, [СНИЛС] тоже был с собой. Они у него всегда в сумке лежат», — поделилась она в беседе с РИА Новости.

По мнению Козлова, это может свидетельствовать о том, что Асылханов мог скрыться намеренно и не желает о себе сообщить . «Значит, нельзя исключать вероятность благоприятного сценария развития событий», — резюмировал он.

То обстоятельство, что Герой России взял с собой все документы, может наводить лишь на две версии — добровольный отъезд или обман , уверен экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов.

«Предложили какую-то работу. Я говорю о криминальном следе. Обманным, мошенническим путем, учитывая доверие Алексея к знакомому, его куда-то отвезли. Что там произошло, неизвестно», — рассказал он в беседе с News.ru.

Эксперт подчеркнул, что максимальная огласка произошедшего поможет найти Асылханова.

3 апреля около 16:00 Асылханов сел в автомобиль к неизвестному водителю и уехал, после чего перестал выходить на связь. Его супруга Валерия отметила, что такой поздний уход из дома был для него нехарактерен.

Асылханов получил широкую известность благодаря своим подвигам в зоне специальной военной операции — он уничтожил 15 танков, почти 50 бронемашин и до 100 военнослужащих противника. За эти достижения президент Владимир Путин в декабре 2024 года лично вручил бойцу «Золотую Звезду» .

После тяжелого ранения и ампутации правой ноги ветеран вернулся к гражданской жизни: ему установили протез, он начал преподавать в техникуме и поступил в Кемеровский государственный университет на специальность «Пожарная безопасность».

В настоящее время поисками пропавшего занимаются сотрудники полиции и волонтеры «ЛизаАлерт». Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве.