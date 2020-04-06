Неделя в постели: невеста Джонсона рассказала о болезни

Невеста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, накануне госпитализированного с температурой и кашлем через 10 дней после положительного теста на COVID-19, пожаловалась, что также перенесла заболевание, хотя и не сдавала анализов на коронавирус. 32-летняя Кэрри Симондс, ожидающая в начале лета рождения первенца, сообщила в Twitter, что в последние несколько недель испытывает симптомы коронавируса нового типа, хотя официально ее диагноз не подтвержден.

«Я провела последние несколько недель в постели с основными симптомами коронавируса, — написала Симондс. — У меня не было необходимости делать тест, и, отлежавшись семь дней, я чувствую себя крепче и иду на поправку».

В следующем посте невеста Джонсона, из-за беременности попадающая в группу уязвимых перед COVID-19 людей, опубликовала ссылку на советы британских акушеров и гинекологов для тех, кто, как и она, сейчас ждет ребенка. «Быть беременной при COVID-19 — это особенно тревожно. Пожалуйста, прочтите самый актуальный гид для беременных и следуйте ему, мне он показался убедительным».

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По информации врачей, беременность не означает, что женщина легче, чем другие, может заразиться, однако ее положение влияет на ее иммунную систему и на то, как она реагирует на инфекционные заболевания. Согласно методичке Королевского колледжа гинекологов и акушеров, беременные женщины могут «иногда сталкиваться с более выраженными симптомами, это также относится к COVID-19».

«Женщины, находящиеся на сроке, превышающем 28 недель, должны быть особенно внимательны к социальному дистанцированию и минимизированию контактов с другими людьми», — советует также методичка для беременных.

После того, как 29 марта тест на коронавирус, который сдал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, показал положительный результат, он самоизолировался в своей резиденции на Даунинг-Стрит – как предполагалось поначалу, карантин должен был продлиться семь дней. Сама же Кэрри Симондс отправилась в самоизоляцию отдельно от жениха — вместе с их псом Диланом она уехала в свою квартиру в Камбервелл, на юг Лондона.

Борис Джонсон тем временем из самоизоляции так и не вышел — в воскресенье, 5 апреля, его отправили в лондонскую больницу Святого Томаса, поскольку у него не проходили кашель и температура. Правда, появлявшуюся ранее информацию о том, что главу британского кабинета министров положили на ИВЛ, официальные источники опровергают.

После того как Борис Джонсон провел ночь в больнице, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что он по-прежнему выполняет обязанности премьер-министра. Сам же Борис Джонсон опубликовал оптимистичный твит, в котором написал, что сохраняет бодрость духа.

«Прошлым вечером, по совету моего врача, я отправился в больницу, чтобы сдать рутинные анализы, поскольку я до сих пор испытываю симптомы коронавируса, — уточнил Джонсон. — У меня хороший настрой, я поддерживаю связь с членами своей команды, и мы вместе работаем, чтобы победить вирус и всех уберечь».

Кроме того, он поблагодарил «блестящих сотрудников Национальной службы здравоохранения». Официальный представитель Джонсона между тем заявил, что премьер-министр находится в больнице для обследования, а в распространении информации о том, что он лежит на ИВЛ, как сообщает «Би-би-си», обвинил российскую прессу.