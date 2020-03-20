Новая угроза: как медицинские маски засоряют природу

Не успели экоактивисты и поклонники Греты Тунберг обрадоваться массовым отменам авиарейсов из-за распространения коронавируса нового типа, очистившимся из-за отсутствия транспорта каналам Венеции и снижению выбросов, загрязняющих среду, в Китае, как экологи нашли новую угрозу — непосредственно связанную с коронавирусом. Врагами природы назвали одноразовые защитные маски, которые врачи рекомендовали носить в рамках профилактики борьбы с эпидемией.

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Группа экоактивистов из Азии, занимающаяся охраной океанов, OceansAsia пожаловалась британскому изданию Energy Live News на маски, выловленные в больших количествах на береговой линии в Гонконге.

Экологи заявляют, что эти защитные средства стали реальной угрозой для окружающей среды. Сделанные из синтетики и служащие не более трех часов, они просто выбрасываются, что приводит к загрязнению Мирового океана.

Гэри Стоукс, основатель OceanAsia, в беседе с британским изданием рассказал, что его коллеги нашли 70 использованных масок на 100 метрах береговой линии, а еще 30 масок они обнаружили, вернувшись туда через неделю.

«Когда 7 миллионов человек вдруг начинают носить маски, используя при этом по несколько штук в день, количество мусора резко возрастает»,

— заявил Стоукс. По его словам, найденные маски выглядели едва использованными, они явно не продержались в воде слишком долго.

Тиль Фелпс Бондаров, директор исследований в OceansAsia, рассказал Energy Live News, что если маску вдруг проглотит местная черепаха, розовый дельфин или другое морское животное, она легко застрянет в его пищеварительной системе, что приведет к гибели особи: «Большинство этих масок содержат полипропилен, который не растворяется в воде и который в принципе сложно переработать. Между тем загрязнение океана пластиком – это уже большая проблема. Подсчитано, что каждый год 8 миллионов тонн пластика попадает в океан. Он не исчезает бесследно, а медленно превращается в микропластик, проникая в пищевые цепочки и создавая ужасный эффект для природы».

Согласно подсчетам, более 100 тыс. морских млекопитающих и черепах, а также миллион морских птиц гибнет из-за загрязнения океана пластиком ежегодно. Пластик впитывает токсины, что приводит к отравлению животных, которые периодически заглатывают его.

Экоактивисты считают, что хирургические маски стоит экономить и не использовать без особой надобности — этот совет тем более полезен, поскольку производство и продажа этих средств сейчас ограниченны из-за высокого спроса. Надевать маску врачи советуют тем людям, которые уже заметили признаки болезни, чтобы не заразить окружающих. Здоровых людей маски от инфекции едва ли защищают. При этом стоит помнить: на улице и дома, в закрытом помещении, ношение масок бессмысленно. Использовать их нужно только в транспорте, где контактов с людьми больше.