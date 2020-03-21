Остаться человеком: как следить за собой на карантине

Бьюти-блогеры рассказали, как макияж помогает защититься от коронавируса

Карантин, пусть и рабочий, это все-таки время наедине с собой — а значит, и со своими ногтями, бровями, волосами и прочим, что прежде обрабатывали и приводили в порядок специалисты в салоне красоты. Можно ли воспринимать самоизоляцию как повод забыть про косметологические процедуры и что делать тем, кто не готов от них отказаться, разбиралась «Газета.Ru».

Казалось бы, внешность — это последнее, о чем думаешь во время карантина: на работу ездить не надо, в театр или на свидание не сходишь. Но беспокойство рядовых клиентов салонов красоты нарастает: если они начнут закрываться, чтобы не дать шанса коронавирусу распространиться в России, то маникюр, лазерная эпиляция и стрижка станут недоступны на неизвестный срок. В сети уже стали появляться мемы с изображениями девушек, переставших следить за собой — со сросшимися бровями и отросшими ногтями с покрытием «шеллак».

Российский Cosmopolitan советует воспользоваться освободившимся от дороги на работу временем для принятия нормальной ванны, а не вульгарного душа. Читательницам напоминают, что кожа с трудом переносит изоляцию в помещениях без доступа к свежему воздуху, и рекомендуют увлажняющие маски для лица и волос. А маска или носочки для педикюра — хороший способ сделать видеоконференцию с коллегами чуть полезнее.

Инфлюэнсеры в соцсетях предлагают не паниковать — режим самоизоляции может стать поводом пересмотреть ритуалы по уходу за собой, но не отказываться от них из-за того, что вам не могут сделать альгинатную маску в салоне красоты.

Прежде всего, не стоит думать, будто работать из дома можно с грязной головой и неумытым лицом: бьюти-блогер Рина Николь вообще считает, что привычка делать макияж может помочь не заразиться коронавирусом COVID-19.

«Сейчас макияж важен больше, чем когда-либо. Девушки с макияжем не могут потрогать лицо, почесать глаза, поэтому косметика действительно способствует соблюдению правил гигиены при карантине», — объясняет Рина Николь «Газете.Ru».

А во с ногтями сложнее: у тех, кто не успеет вовремя обратиться к мастеру по маникюру, чтобы снять с ногтей гелевое покрытие, могут возникнуть проблемы — дома это сделать практически невозможно. «Повезло тем, у кого есть специальный аппарат и кто умеет делать маникюр самостоятельно. Остальным я не советую пытаться снять гель-лак самим, а рекомендую покрыть отросшее пространство лаком с блестками. Так ваш маникюр будет казаться свежим еще 2-3 недели», — советует девушка.

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Хайп на смертельном вирусе!! Срач в комментариях объявляю открытым! Да, я сделала макияж на ютуб! Да, люди умирают от коронавируса! Да, в Италии карантин, у нас тоже карантин! И, вообще, в мире не осталось туалетной бумаги! Вдох! Выдох! Все, кто боиться заразиться - расслабьтесь. Ваш организм не нуждается в лекарствах, чтобы победить вирус. В 99% случаев болезнь протекает как небольшой кашель и легкое недомогание, у кого-то вообще нет симптомов, но вирус есть. Организм сам вырабатывает антитела, как и при других вирусах. Зачем я сняла ролик?! Ну, во первых, ради хайпа, конечно... Но не только... Половину видео я посвятила тому, что нужно серьезно относиться к проблеме, соблюдать меры безопасности и посидеть неделю дома. Я сама на карантине, потому что так нужно, так правильно. Я уверена, что во мне давно уже сидит вирус, так как он тупо повсюду, и я не хочу, случайно, где-нибудь в метро заразить какого-нибудь пожилого человека. При этом я не устраиваю панику и не скупаю годовой запас туалетной бумаги и всю гречку с полок! Зачем? Вы реально думаете, что будет апокалипсис? Ну будет карантин, ну будем мы дома сидеть...есть сервисы доставки продуктов на дом, доставка еды... Да, я сделала макияж, это мой способ привлечь внимание к проблеме! И не к проблеме болезни, а к проблеме паники. Я считаю, что смеяться и шутить НУЖНО! Чтобы хоть как-то разбавить тот негатив, который льётся на нас каждый день. Если будет нужно привлекать внимание к другим проблемам, я тоже буду это делать! И к раку и к пневмонии! И даже к простуде, когда это будет нужно! А пока... призываю вас перестать паниковать, сделать себе карантин на неделю-две и пересмотреть любимый сериал! Апокалипсиса не будет.

Публикация от Rina Nicole Reina (@rinareina__)

Рина Николь настаивает: особое внимание следует уделить коже рук, которой вредит использование антисептиков. Антибактериальное мыло должно быть с увлажняющим эффектом, чтобы не пересушивать кожу, и не стоит забывать про увлажняющий крем.

Бьюти-блогер Ира Блан и вовсе предлагает вооружиться воздухоочистителем с функцией увлажнения воздуха, чтобы кожа лучше перенесла нахождение в закрытом пространстве: «Очень часто влажность в наших квартирах едва доходит до 30% при норме от 40% до 65%. Ну и, конечно, продолжайте нормальный ежедневный уход за кожей, даже если вы сидите дома.

Когда еще можно будет работать или учиться с маской на лице?»

Блогер Лисса Авеми советует самостоятельно осваивать процедуры, за которыми прежде девушки обращались к специалистам: «Первый раз в жизни я сделала коррекцию наращивания ногтей дома, сама. Было страшно, но все получилось не так плохо, как я рассчитывала. На YouTube можно найти инструкцию».

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Какую песню вы слушали самой последней? напишите Иногда, даже дома, я очень хочу оградиться от всех, взять любимую чашку с любимым чаем или кофе и просто залипать, слушая любимую музыку. Конечно же, для того, чтобы получить настоящее наслаждение от общества себя, музыки и горящего чая важно, чтобы музыка, которая звучит из наушников была качественной. Поэтому, я выбираю наушники Philips SHB 0525 от @_phil_the_music_ . Когда их надеваешь, ты как бы отрезаешь себя от окружающего мира за счёт формы наушников, которые настолько плотно прилегают к уху, что испытываешь чувство «и пусть весь мир подождёт». Каждый раз, когда я хочу получить максимальное удовольствие от прослушивания музыки - я выбираю именно их. А еще, наушники, как у меня, можно выиграть в аккаунте @_phil_the_music_ . Подпишись, чтобы не пропустить следующий конкурс!

Публикация от Aveme Lissa Лисса Авеми (@aveme_lissa)

Она же советует «карантинщицам», оставшимся наедине со своим гардеробом, развлечь себя смелыми экспериментами и попробовать «скрафтить» что-то из старых вещей, раз уж для этого есть время.

Пока бьюти-блогеры пытаются придумать, как скрасить период самоизоляции, в сети растет негодование скептиков. Их раздражает деятельность их знакомых во время карантина — селфи занимающихся йогой и спортом на дому, фотографии испеченных кексов из цельнозерновой муки и тростникового сахара и прочие горделивые демонстрации активного образа жизни.

Так, американский Cosmopolitan пишет, что показушная активность мешает расслабиться сторонникам пижамного карантина и вызывает у них комплекс неполноценности, традиционно обостряющийся под Новый год и в День Благодарения. «Интернет — это все, что у нас осталось. Но соцсети теперь оставляют чувство, что ты провалил возможность провести время дома с максимальной пользой», – жалуется автор, обвиняя режим самоизоляции в создании нового типа синдрома упущенных возможностей.