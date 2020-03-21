Остаться человеком: как следить за собой на карантине

Казалось бы, внешность — это последнее, о чем думаешь во время карантина: на работу ездить не надо, в театр или на свидание не сходишь. Но беспокойство рядовых клиентов салонов красоты нарастает: если они начнут закрываться, чтобы не дать шанса коронавирусу распространиться в России, то маникюр, лазерная эпиляция и стрижка станут недоступны на неизвестный срок. В сети уже стали появляться мемы с изображениями девушек, переставших следить за собой — со сросшимися бровями и отросшими ногтями с покрытием «шеллак».

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Российский Cosmopolitan советует воспользоваться освободившимся от дороги на работу временем для принятия нормальной ванны, а не вульгарного душа. Читательницам напоминают, что кожа с трудом переносит изоляцию в помещениях без доступа к свежему воздуху, и рекомендуют увлажняющие маски для лица и волос. А маска или носочки для педикюра — хороший способ сделать видеоконференцию с коллегами чуть полезнее.

Инфлюэнсеры в соцсетях предлагают не паниковать — режим самоизоляции может стать поводом пересмотреть ритуалы по уходу за собой, но не отказываться от них из-за того, что вам не могут сделать альгинатную маску в салоне красоты.

Прежде всего, не стоит думать, будто работать из дома можно с грязной головой и неумытым лицом: бьюти-блогер Рина Николь вообще считает, что привычка делать макияж может помочь не заразиться коронавирусом COVID-19.

«Сейчас макияж важен больше, чем когда-либо. Девушки с макияжем не могут потрогать лицо, почесать глаза, поэтому косметика действительно способствует соблюдению правил гигиены при карантине», — объясняет Рина Николь «Газете.Ru».

А во с ногтями сложнее: у тех, кто не успеет вовремя обратиться к мастеру по маникюру, чтобы снять с ногтей гелевое покрытие, могут возникнуть проблемы — дома это сделать практически невозможно. «Повезло тем, у кого есть специальный аппарат и кто умеет делать маникюр самостоятельно. Остальным я не советую пытаться снять гель-лак самим, а рекомендую покрыть отросшее пространство лаком с блестками. Так ваш маникюр будет казаться свежим еще 2-3 недели», — советует девушка.

Рина Николь настаивает: особое внимание следует уделить коже рук, которой вредит использование антисептиков. Антибактериальное мыло должно быть с увлажняющим эффектом, чтобы не пересушивать кожу, и не стоит забывать про увлажняющий крем.

Бьюти-блогер Ира Блан и вовсе предлагает вооружиться воздухоочистителем с функцией увлажнения воздуха, чтобы кожа лучше перенесла нахождение в закрытом пространстве: «Очень часто влажность в наших квартирах едва доходит до 30% при норме от 40% до 65%. Ну и, конечно, продолжайте нормальный ежедневный уход за кожей, даже если вы сидите дома.

Когда еще можно будет работать или учиться с маской на лице?»

Блогер Лисса Авеми советует самостоятельно осваивать процедуры, за которыми прежде девушки обращались к специалистам: «Первый раз в жизни я сделала коррекцию наращивания ногтей дома, сама. Было страшно, но все получилось не так плохо, как я рассчитывала. На YouTube можно найти инструкцию».

Она же советует «карантинщицам», оставшимся наедине со своим гардеробом, развлечь себя смелыми экспериментами и попробовать «скрафтить» что-то из старых вещей, раз уж для этого есть время.

Пока бьюти-блогеры пытаются придумать, как скрасить период самоизоляции, в сети растет негодование скептиков. Их раздражает деятельность их знакомых во время карантина — селфи занимающихся йогой и спортом на дому, фотографии испеченных кексов из цельнозерновой муки и тростникового сахара и прочие горделивые демонстрации активного образа жизни.

Так, американский Cosmopolitan пишет, что показушная активность мешает расслабиться сторонникам пижамного карантина и вызывает у них комплекс неполноценности, традиционно обостряющийся под Новый год и в День Благодарения. «Интернет — это все, что у нас осталось. Но соцсети теперь оставляют чувство, что ты провалил возможность провести время дома с максимальной пользой», – жалуется автор, обвиняя режим самоизоляции в создании нового типа синдрома упущенных возможностей.