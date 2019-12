Путь Мирославы Думы: от модных показов к эко-активизму

Основательница и бывший главный редактор глянцевого онлайн-издания Buro 24/7 Мирослава Дума рассказала в своем Instagram, что в этом году у нее выявили «редкое заболевание легких» — на момент постановки диагноза врачи давали ей семь месяцев. Когда именно 34-летняя предпринимательница услышала о том, что у нее смертельное заболевание, она не уточнила – ее пост, написанный по-английски, был посвящен, скорее, выражению любви к жизни и сожалению о том, что она слишком много времени потратила, гоняясь за «лайками».

Реклама

«Всю свою жизнь я искала одобрения и была одержима «лайками» как в реальном, так и виртуальном мире, — написала Мирослава Дума. – Годы самокритики и сомнений, стрессов, диет, когда я физически, ментально и эмоционально подавляла и подавляла себя разрушили мою иммунную систему — я сделала себя смертельно больной».

В своем посте Мирослава Дума уточняет, что диагноз был поставлен рано. «За последние два года Вселенная дала мне возможность столкнуться с несколькими потрясающими совпадениями, которые иногда казались сюрреалистичными. Например, глупая ошибка, допущенная моим юристом, привела к ранней постановке диагноза и дала мне шанс на жизнь». По словам Думы, матери троих детей, она и теперь продолжает воплощать свои мечты и делать попытки спасти планету.

«Однажды, надеюсь, я смогу вам об этом рассказать», — говорит предпринимательница своим подписчикам.

Долгие годы Мирослава Дума оставалась одной из главных светских львиц Москвы и иконой стиля, которая появлялась вместе с подругами на крупных показах и модных мероприятиях во всем мире, дружила со знаменитыми дизайнерами и моделями и была одним из главных лиц российского фэшн-сообщества. Однако сейчас ее состояние люди, которых часто можно встретить на светских мероприятиях, не комментируют.

Да и сама Мирослава Дума не ходит на вечеринки — ее Instagram сейчас наполнен фотографиями из путешествий, с конференций по борьбе за сохранение окружающей среды и демонстраций защитников экологии, снимками активистов мирового масштаба вроде антрополога Джейн Гудолл и мотивирующими карточками, призывающими беречь природу.

В 2017 году Мирослава Дума запустила проект Future Tech Lab, который поддерживает бренды, выпускающие высокотехнологичные материалы, производство которых не наносит вреда окружающей среде.

«Помню, года полтора назад сидела на показе с мыслью, что лучше бы осталась дома с детьми, да и вообще — что не занимаюсь ничем таким, чем они могли бы гордиться, — рассказывала она о своей идее принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК. — Все это совпало с периодом, когда я активно ездила по различным конференциям, форумам, и во время одной из таких поездок познакомилась с представителями технологической компании, которая занималась разработкой новых материалов неживотного происхождения — и это перевернуло мой мир с ног на голову!»

В том же 2017-м Мирослава Дума отошла от управления Buro 24/7, хотя как сооснователь продолжала контролировать деятельность компании. Однако в марте 2018-го она покинула Buro 24/7. «Сегодня я объявляю, что должна продать свою долю и покинуть Buro 24/7, цифровой медиа-бренд, который я основала в 2011 году и который вырос до 11 успешных международных изданий и насчитывает около 130 сотрудников по всему миру, — написала Дума в своем Instagram. — Я отошла от операционной деятельности Buro 24/7 более года назад и расцениваю это как шаг вперед».

Неизвестно, повлиял ли на решение Мирославы Думы грандиозный скандал, разразившийся в январе 2018 года. Тогда светская львица опубликовала в своем Instagram приглашение на модный показ, полученное от своей подруги, дизайнера Ульяны Сергеенко, регулярно принимавшей участие в Неделях высокой моды в Париже. На карточке было написано от руки: «To all my niggas in Paris. Уля :)» («Всем моим н*герам в Париже»).

Это высказывание вызвало в общество волну возмущения — Ульяна Сергеенко напрасно оправдывалась тем, что фраза с запретным словом на букву «Н» была всего лишь цитатой из композиции рэпера Канье Уэста.

Скандал оказался международным — даже Наоми Кэмпбелл призвала в соцсетях отказаться от похода на кутюрный показ Сергеенко.

В результате намеченное на 23 января 2018-го дефиле было отменено. А Мирославу Думу исключили из совета международного портала о детях The Tot, который она открыла вместе с Насибой Адиловой в 2015 году. В Instagram-аккаунтах Адиловой и The Tot было размещено письмо, в котором руководство сообщило, что шокировано «оскорбительным и расистским постом» Думы.

Мирослава Дума удалила оскорбительный пост, а вместо него опубликовала извинение. «Я глубоко уважаю людей любого происхождения и не приемлю расизм или дискриминацию в каком-либо виде», — написала она.

Попросить прощения ей пришлось и за высказывание 2012 года, которое сочли гомофобным — тогда, говоря о моделях-трансгендерах, главный редактор модного интернет-издания заявила, что выступает за цензуру в отношении таких «странных» людей. «Мы очень переживаем за красоту и чистоту нашей картинки», — сказала она на одной из пресс-конференций семь лет назад.

В прошлом году Мирослава Дума признала ошибку. «Как мы все знаем, мир движется вперед с невероятной скоростью, и люди движутся вперед тоже. Я — не тот человек, что была шесть лет назад, — заявила она. — Я бы хотела официально извиниться перед людьми и сообществами, которых я оскорбила. В равной степени я бы хотела распространить свои извинения на профессиональные организации, с которыми я связана. Комментарии, которые я давала, никоим образом не представляют эти организации и людей, работающих там», — написала Мирослава Дума в своем Instagram.

В этом году имя предпринимательницы снова оказалось замешано в неприятной истории — однако развития она не получила.

Когда в апреле 2019-го в США опубликовали доклад Мюллера, посвященный расследованию якобы российского вмешательства в американские выборы, в нем оказалось и имя Мирославы Думы. Дочь бывшего сенатора от Костромской области Василия Думы и супруга предпринимателя Алексея Михеева упоминается в нем, правда, лишь раз — в 400-страничном докладе говорится, что она приглашала Иванку Трамп и ее отца Дональда Трампа на Петербургский международный экономический форум в 2015 году.

По информации команды спецпрокурора, она передала приглашение от имени руководителя аппарата правительства Сергея Приходько, но Трампы отказались приезжать, объяснив отказ плотным графиком.