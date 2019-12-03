Путь Мирославы Думы: от модных показов к эко-активизму

Как изменилась жизнь Мирославы Думы за последние два года

Мирослава Дума была известна как главный редактор модного портала, икона стиля и лицо российского модного сообщества. Однако на смену показам и вечеринкам пришли конференции по борьбе за сохранение окружающей среды и климатические протесты. А вслед за тем — признание: у нее диагностирована редкая болезнь легких. «Газета.Ru» рассказывает, как за два года Мирослава Дума превратилась из светской львицы в эко-активистку.

Основательница и бывший главный редактор глянцевого онлайн-издания Buro 24/7 Мирослава Дума рассказала в своем Instagram, что в этом году у нее выявили «редкое заболевание легких» — на момент постановки диагноза врачи давали ей семь месяцев. Когда именно 34-летняя предпринимательница услышала о том, что у нее смертельное заболевание, она не уточнила – ее пост, написанный по-английски, был посвящен, скорее, выражению любви к жизни и сожалению о том, что она слишком много времени потратила, гоняясь за «лайками».

«Всю свою жизнь я искала одобрения и была одержима «лайками» как в реальном, так и виртуальном мире, — написала Мирослава Дума. – Годы самокритики и сомнений, стрессов, диет, когда я физически, ментально и эмоционально подавляла и подавляла себя разрушили мою иммунную систему — я сделала себя смертельно больной».

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Earlier this year I was diagnosed with a rare lung disease, and given 7 months to live. It was crazy scary then, but looking back, I realise that the past few months of recovery were possibly the happiest months of my entire life. I suddenly stopped running the marathon and realized how much I love life, how beautiful our world is and how much I want to stay here. With the people I love. For the first time in my life, I saw the bright blue of the skies. And the beautiful green of the trees. As if I had lived on a different planet before. I wake up happy, just because I can spend one more day here. Not asking for more or trying to run faster. My entire life I was seeking approval and obsessing over "likes" both in the physical and virtual worlds, without realizing that I actually had to learn how to "like" myself first. Years of self criticism and doubt, stress, dieting, physically, mentally and emotionally pushing and pushing myself got my immune system to collapse and I had made myself fatally sick. I now realise that these past months were also the most creative months of my entire 34 years. Yet success to me today is not measured by external indicators anymore, but by what's inside. It is measured by my own health, and the health of those I love. It is measured by how I choose to contribute to the world. For the past 2 years, the Universe caused me to experience a number of remarkably serendipitous events that sometimes felt surreal; like how a silly mistake, made by my lawyer, led me to an early diagnosis, and gave me a chance to live. I saw signs everywhere. As if someone was telling me: "don't give up". Today I continue to follow my big dream, and genuinely believe it can help save our planet. No matter what. And against all odds. One day I hope I'll be able to tell you all about it. And most importantly: Thank you to all the wonderful people in my life, I love you with all my heart (and my lungs ).

Публикация от Miroslava Duma (@miraduma)

В своем посте Мирослава Дума уточняет, что диагноз был поставлен рано. «За последние два года Вселенная дала мне возможность столкнуться с несколькими потрясающими совпадениями, которые иногда казались сюрреалистичными. Например, глупая ошибка, допущенная моим юристом, привела к ранней постановке диагноза и дала мне шанс на жизнь». По словам Думы, матери троих детей, она и теперь продолжает воплощать свои мечты и делать попытки спасти планету.

«Однажды, надеюсь, я смогу вам об этом рассказать», — говорит предпринимательница своим подписчикам.

Долгие годы Мирослава Дума оставалась одной из главных светских львиц Москвы и иконой стиля, которая появлялась вместе с подругами на крупных показах и модных мероприятиях во всем мире, дружила со знаменитыми дизайнерами и моделями и была одним из главных лиц российского фэшн-сообщества. Однако сейчас ее состояние люди, которых часто можно встретить на светских мероприятиях, не комментируют.

Да и сама Мирослава Дума не ходит на вечеринки — ее Instagram сейчас наполнен фотографиями из путешествий, с конференций по борьбе за сохранение окружающей среды и демонстраций защитников экологии, снимками активистов мирового масштаба вроде антрополога Джейн Гудолл и мотивирующими карточками, призывающими беречь природу.

В 2017 году Мирослава Дума запустила проект Future Tech Lab, который поддерживает бренды, выпускающие высокотехнологичные материалы, производство которых не наносит вреда окружающей среде.

«Помню, года полтора назад сидела на показе с мыслью, что лучше бы осталась дома с детьми, да и вообще — что не занимаюсь ничем таким, чем они могли бы гордиться, — рассказывала она о своей идее принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК. — Все это совпало с периодом, когда я активно ездила по различным конференциям, форумам, и во время одной из таких поездок познакомилась с представителями технологической компании, которая занималась разработкой новых материалов неживотного происхождения — и это перевернуло мой мир с ног на голову!»

В том же 2017-м Мирослава Дума отошла от управления Buro 24/7, хотя как сооснователь продолжала контролировать деятельность компании. Однако в марте 2018-го она покинула Buro 24/7. «Сегодня я объявляю, что должна продать свою долю и покинуть Buro 24/7, цифровой медиа-бренд, который я основала в 2011 году и который вырос до 11 успешных международных изданий и насчитывает около 130 сотрудников по всему миру, — написала Дума в своем Instagram. — Я отошла от операционной деятельности Buro 24/7 более года назад и расцениваю это как шаг вперед».

Неизвестно, повлиял ли на решение Мирославы Думы грандиозный скандал, разразившийся в январе 2018 года. Тогда светская львица опубликовала в своем Instagram приглашение на модный показ, полученное от своей подруги, дизайнера Ульяны Сергеенко, регулярно принимавшей участие в Неделях высокой моды в Париже. На карточке было написано от руки: «To all my niggas in Paris. Уля :)» («Всем моим н*герам в Париже»).

Это высказывание вызвало в общество волну возмущения — Ульяна Сергеенко напрасно оправдывалась тем, что фраза с запретным словом на букву «Н» была всего лишь цитатой из композиции рэпера Канье Уэста.

Скандал оказался международным — даже Наоми Кэмпбелл призвала в соцсетях отказаться от похода на кутюрный показ Сергеенко.

В результате намеченное на 23 января 2018-го дефиле было отменено. А Мирославу Думу исключили из совета международного портала о детях The Tot, который она открыла вместе с Насибой Адиловой в 2015 году. В Instagram-аккаунтах Адиловой и The Tot было размещено письмо, в котором руководство сообщило, что шокировано «оскорбительным и расистским постом» Думы.

Мирослава Дума удалила оскорбительный пост, а вместо него опубликовала извинение. «Я глубоко уважаю людей любого происхождения и не приемлю расизм или дискриминацию в каком-либо виде», — написала она.

Попросить прощения ей пришлось и за высказывание 2012 года, которое сочли гомофобным — тогда, говоря о моделях-трансгендерах, главный редактор модного интернет-издания заявила, что выступает за цензуру в отношении таких «странных» людей. «Мы очень переживаем за красоту и чистоту нашей картинки», — сказала она на одной из пресс-конференций семь лет назад.

В прошлом году Мирослава Дума признала ошибку. «Как мы все знаем, мир движется вперед с невероятной скоростью, и люди движутся вперед тоже. Я — не тот человек, что была шесть лет назад, — заявила она. — Я бы хотела официально извиниться перед людьми и сообществами, которых я оскорбила. В равной степени я бы хотела распространить свои извинения на профессиональные организации, с которыми я связана. Комментарии, которые я давала, никоим образом не представляют эти организации и людей, работающих там», — написала Мирослава Дума в своем Instagram.

В этом году имя предпринимательницы снова оказалось замешано в неприятной истории — однако развития она не получила.

Когда в апреле 2019-го в США опубликовали доклад Мюллера, посвященный расследованию якобы российского вмешательства в американские выборы, в нем оказалось и имя Мирославы Думы. Дочь бывшего сенатора от Костромской области Василия Думы и супруга предпринимателя Алексея Михеева упоминается в нем, правда, лишь раз — в 400-страничном докладе говорится, что она приглашала Иванку Трамп и ее отца Дональда Трампа на Петербургский международный экономический форум в 2015 году.

По информации команды спецпрокурора, она передала приглашение от имени руководителя аппарата правительства Сергея Приходько, но Трампы отказались приезжать, объяснив отказ плотным графиком.