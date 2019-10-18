Задушили и отравили: тело модели нашли в бетоне

Полиция Лас-Вегаса нашла в пустыне тело женщины, залитое бетоном и помещенное в деревянный ящик. По информации следствия, неизвестную «задушили и ввели средством для чистки бассейнов». Останки были найдены в «самодельной бетонной и деревянной конструкции» на севере от Лас-Вегаса, штат Невада.

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Следователи предполагают, что труп принадлежит 24-летней модели Эсмеральде Гонзалес, которая была объявлена в розыск после пропажи пять месяцев назад.

Из анонимных источников полицейские получили информацию о причастности к делу 45-летнего соседа убитой Кристофера Престипино. После проведения обыска в его доме, представители власти были убеждены в том, что жертву насильно держали в подвале, после чего убили. Престипино был арестован в пятницу — ему предъявили обвинения в убийстве, похищении и сговоре с другими лицами для совершения преступления.

Помимо мужчины полиция арестовала 31-летнюю Лизу Морт с формулировкой «за помощь в укрывательстве, сокрытии информации или помощи с убийством». Официально труп женщины еще не признали останками Эсмеральды Гонзалес, а морг еще не предоставил данных о том, что именно стало причиной смерти.

Однако в документах суда, опубликованных в журнале Las Vegas Review Journal, главный адвокат округа Памела Векерли заявила, что 24-летнюю модель задушили, а затем ей ввели жидкость для очистки бассейна. Векерли написала, что Кристофер Престипино «арендовал фургон для грузоперевозок, а затем тело жертвы было сброшено в пустыне». Она также добавила, что подозреваемый очевидно запаниковал, потому что взятая на прокат машина была оставлена прямо рядом с местом, куда он бросил тело».

Гонзалес не ходила по мировым подиумам и не делала съемки для фэн-журналов — вместо этого девушка была занята в индустрии развлечений для взрослых. Издание подчеркивает, что расстояние между домами предполагаемых жертвы и преступника составляло всего 150 метров, так что они явно были знакомы.

Молодая девушка была объявлена в розыск после того, как ее брат обратился к полицейским 31 мая, когда зашел к ней домой и увидел, что тот выглядит «ограбленным».

В марте 25-летняя модель эротических онлайн-порталов Playboy и Maxim Келси Тернер была арестована в Лас-Вегасе за убийство детского врача-психиатра Томаса Буркарда, которому был 71 год. Тело пожилого доктора, который работал с некоммерческой организацией, занимающейся детским развитием, было найдено в багажнике машины Тернер. Автомобиль модели был оставлен на въезде в Национальный заповедник на озере Мид, где его заметил случайный прохожий. Внимание невольного свидетеля приковало не странное расположение транспортного средства, а тот факт, что одно из окон машины было разбито.

В качестве причины смерти 71-летнего психиатра судмедэксперты назвали удар по голове, совершенный тяжелым тупым предметом. Благодаря национальной базе данных полицейские и нашли владелицу автомобиля, с которой доктора явно связывали романтические отношения.

После того, как Тернер взяли под стражу, ее мать дала одному из местных телеканалов интервью, в котором призналась, что жертва и убийца были довольно неплохо знакомы. По крайней мере, Томас Буркард из Салинаса, штат Калифорния, платил за арендованный дом, где модель жила вместе со своей матерью и детьми. Спонсирование проживания семьи Келси Тернер было приостановлено после года столь щедрой поддержки, а она сама переехала в ближайший штат. Источники, утверждавшие, что они знакомы с ситуацией, отмечали в разговоре с прессой, что Буркард был настолько увлечен эротической моделью, что мог «без всяких проблем отдать ей до четырех тысяч долларов в неделю».

Неизвестно что именно стало причиной разногласий между «хорошими знакомыми», но следователи выдвинули предположение, что у Келси начались проблемы с молодым человеком. Остальные подробности публике так и не сообщили.