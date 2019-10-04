Шимпанзе в парламенте: Бэнкси побил свой рекорд

Современный английский художник Бэнкси вновь бьет свои рекорды: его картину, изображающую заседание британского парламента, купили за 9,9 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

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Проданное полотно размером 4 на 2,5 метра называется Devolved Parliament (англ. — «деградировавший» или «выродившийся» парламент). На нем изображены шимпанзе в парламентском зале. Торги продлились всего 13 минут: картина была продана за рекордную для художника сумму. До этого аукциона его самой дорогой работой была картина в стиле граффити «Незапятнанность» — ее купили почти за 2 млн фунтов стерлингов.

Имя покупателя «Парламента» не раскрывается. Точно так же остается неизвестной личность продавца — на сайте Sotheby's уточняется лишь то, что он приобрел картину у Бэнкси в 2011 году.

Сам художник коротко прокомментировал это событие у себя в инстаграме: «Рекордная цена на картину Бэнкси установлена сегодня вечером на аукционе. Жаль, что она мне уже не принадлежала», — написал Бэнкси.

Высокие ставки на картину, скорее всего, связаны с ожесточенными дебатами на фоне Brexit.

«Думаю, Бэнкси откровенно выразил свои политические взгляды. И главная ценность этой работы состоит в том, что напряженная общественная дискуссия нашла такое яркое художественное выражение. Сейчас, в эпоху социальных сетей, его может увидеть весь мир», — отметил представитель аукционного дома Алекс Бранчик.

Тема Brexit — одна из самых острых для Бэнкси. В мае 2017 года на одной из стен дома в британском городе Дувр появилось граффити с изображением рабочего, который отбивает одну из звезд на флаге Евросоюза. Настенную живопись эксперты оценили в 1 млн фунтов стерлингов. Однако в августе этого года ее уничтожили. Один из очевидцев рассказал, как на место приехали рабочие и закрасили всю стену белой краской.

Бэнкси отреагировал на уничтожение своего творчества спокойно: «Неважно. Я думаю, что белый флаг говорит о том же не хуже», — написал художник в своем инстаграме. Там же он опубликовал фотографию с новой версией граффити, которую планировалось сделать после того, как пройдет Brexit. На ней все тот же рабочий со звездой изображен с флагом Евросоюза, упавшим под его ноги.

Художник и сам может уничтожать свои работы. Одна из его самых нашумевших картин — Girl With Red Balloon («Девочка с красным шаром» — самоуничтожилась сразу после продажи.

Эту работу за 1 млн фунтов успела купить крупный европейский коллекционер, делающая ставки по телефону. Сразу после продажи под рамой сработал скрытый шредер, разрезавший до половины картину, которая хранилась у продавца с 2006 года.

«Бэнкси нас сделал. Мы никогда не сталкивались с подобной ситуацией в прошлом. Кажется, нас только что отбэнксили», — таков был комментарий директора Sotheby's.

Позднее художник признался, что согласно задумке картина должна была разрезаться на мелкие полосы полностью, однако механизм его немного подвел. Бэнкси заверил, что на репетициях этого «перфоманса» все всегда прекрасно работало.

Покупательница картины, в свою очередь, отказываться от сделки не стала и решила оставить творение Бэнкси себе. «Когда на прошлой неделе ударил аукционный молоток, и картина была разрезана, я была шокирована, но постепенно начала понимать, что теперь у меня в коллекции будет часть истории искусства», — рассказывала коллекционер изданию The Wall Street Journal.

Как считают эксперты, новая владелица картины приняла верное решение, не став отказываться от покупки «Любви в мусорной корзине» (так творение Бэнкси нарекли после его инсталляционной порчи). Специалисты уверены, что благодаря шредеру «Девочка с воздушным шаром» не только не потеряла в стоимости, но даже подорожала.

«Ее стоимость выросла не столько благодаря изменениям в предмете искусства, сколько благодаря связанному с ним концептуальному событию», — объяснял арт-дилер Оффер Уотерман.