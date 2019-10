Не ждали: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались. О разрыве отношений одной из самых популярных пар инстаграма сообщает портал TMZ. По официальной версии, причиной размолвки стало несовпадение рабочих графиков, но эту версию используют в шоу-бизнесе настолько часто, что поклонники пары уже не склонны в нее верить.

Источники из окружения Дженнер и Скотта рассказали таблоиду, что родители годовалой Сторми разошлись несколько недель назад — якобы в последний раз они были вместе на премьере документального фильма об альбоме Трэвиса «Astroworld» в Санта Монике 27 августа. Фильм вышел на Netflix под названием «Смотри, мам, я могу летать».

Инсайдеры признались TMZ, что Кайли и Трэвис пытались разобраться с проблемами в отношениях в надежде, что все останется по-прежнему, однако в результате несколько недель назад пара приняла решение разойтись хотя бы на время. Таблоид заметил, что миллиардерша не постила никаких фотографий Трэвиса с 10 сентября.

Поклонники Кайли должны были насторожиться раньше. Летом молодые люди были неразлучны во время длительного празднования ее 22-го дня рождения — вечеринка на внушительной яхте перетекла в европейские каникулы для ближайших друзей и членов семьи миллиардерши. Тем не менее, на свадьбу Джастина и Хейли Бибер, которая состоялась 30 сентября, Кайли прилетела только со Сторми и своей старшей сестрой Кендалл. Тогда Дженнер только оправилась от гриппа, который нарушил ее планы на посещение премии «Эмми» и показа Balmain на Неделе моды в Париже.

В феврале исполнителя песни «Stop Trying To Be God» обвинили в том, что он изменяет своей возлюбленной.

Поводом для подозрений стала отмена его концерта в Баффало за несколько часов до предполагаемого начала. Если верить слухам, Скотт отказался выступать, чтобы полететь в Лос-Анджелес на встречу с Кайли Дженнер, якобы обвинившей его в измене.

Официальный представитель рэпера опроверг эту информацию порталу ET: «Трэвис Скотт отрицает, что он изменял Кайли. Это неправда. Он не изменял. Он отменил один концерт, потому что он неважно себя чувствует».

Однако поклонники младшей сестры клана Кардашьян-Дженнер встали на ее защиту в инстаграме — их поведение стало настолько невыносимым, что 28-летний рэпер удалил свой аккаунт. Позже он восстановил страницу.

В марте инсайдеры рассказали ET, что Дженнер и Скотт «недавно поссорились, что случается со всеми парами». Источники также подчеркнули, что взаимоотношения в паре остаются «очень крепкими», а Кайли и Трэвис всецело доверяют друг другу. Большую роль в этом семейном единении сыграла их дочь Сторми, которую родители старались брать с собой на каждое мероприятие — исключение составляли лишь ночные вечеринки. В апреле 22-летняя знаменитость поехала со своим молодым человеком, которого она уже очень давно называла «муженьком», в Лас-Вегас в небольшой отпуск.

Судя по ее последнему интервью журналу Playboy, для которого они с Трэвисом позировали вместе, одну категорию проблем в отношениях можно исключить. Звезда «Жизни семейства Кардашьян» и новой обложки культовой печатной эротики рассказала, что после рождения ребенка секс стал лучше, чем когда-либо. Тем самым девушка хотела опровергнуть распространенное мнение о том, что с появлением ребенка в любой семье пропадают сексуальные отношения.

«Многие люди заявляют, что рождение ребенка может навредить вашей половой жизни, но я думаю, что наша ситуация совершенно противоположна, — отметила Кайли. — Да, мне кажется, что мы точно доказали, что эти слухи ложные».

После объявления о расставании пары таблоид The Blast опубликовал свидетельства инсайдеров, признавших, что родители уже успели решить вопрос опеки над дочерью, причем они сделали это без участия адвокатов. По последним сообщениям, молодые люди договорились поделить время с дочерью поровну, но Сторми все равно останется жить с матерью. Вместо того, чтобы идти к юристам, Трэвис спокойно переехал в свой дом в западном Голливуде, а Кайли осталась жить в гигантском поместье в элитном районе Лос-Анджелеса Хидден-Хиллз.