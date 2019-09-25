«Комплекс Бонапарта»? Зеленский выложил фото с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению экспертов, нарушил протокол во время фотографирования с главой Белого дома Дональдом Трампом и с женами, поскольку встал на шаг ближе к камере, чтобы не выглядеть слишком низким со своими 166 см по сравнению с американским лидером, рост которого составляет 188 см.

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Фото было сделано в Нью-Йорке на 74-й Генеральной ассамблее ООН. В сети высмеяли явную хитрость Зеленского, который стоит ближе к фотографу, чем его жена, и Трамп со своей супругой Меланьей, передает ФАН.

В публикации Зеленский написал, что пообщался с Трампом и первой леди США на официальном приеме, а сегодня общение продолжится в рабочем режиме, передает НСН.

«Красавчик! Умеешь фоткаться с великанами, в следующий раз сделай два шага вперед, вообще будешь вровень с рыжим», «Гномика вперед поставили, чтобы в пупок не дышал деду», «У тебя что, комплекс Бонапарта?», — гласят комментарии в твиттере под постом президента Украины.

«Хоть картонный, но Трамп же», «Вовка куда пошел? Фотографируют же», — шутят другие пользователи.

Политолог Геворг Мирзаян в этой связи напомнил об инциденте с Трампом на саммите НАТО в мае 2017 года, когда тот

грубо оттеснил премьера Черногории Душко Марковича, вставшего впереди президента США.

На этой же Генассамблее ООН конфуз произошел и с советницей Трампа, а по совместительству – его дочерью Иванкой. На видео, которое дочь президента выложила в свой инстаграм для подведения итогов встреч, женщина выглядела безукоризненно, но на других кадрах картина была совершенно другой. В сети заметили, что через тонкую облегающую ткань деловой рубашки и явно бесшовное белье у Иванки просвечивали соски.

Как и следовало ожидать, в твиттере сразу активизировалось либеральное большинство и желающие высказаться на тему — писатель Грант Стерн запостил снимок дочери Дональда Трампа из одного из фотобанков и написал: «Сдержанное появление Иванки Трамп на Генассамблее ООН в качестве представителя Америки во всем мире».

Один из пользователей твитнул: «В честь климатического саммита ООН Иванка перешла на новые энергосберегающие галогенные лампы». Отдельная категория комментаторов пыталась понять, что именно в зале заседаний могло вызвать подобный эффект, и пока кто-то писал, что «благодаря Иванке мы знаем о температуре в ООН», другой предположил: «Она явно очень рада всех видеть».

На этом же мероприятии супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в инстаграме фото с участия в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке и поразила пользователей социальной сети свои нарядом.

Жены глав государств, прибывших в США на сессию Генассамблеи ООН, согласно традиции, собрались на мероприятие в поддержку Целей развития тысячелетия ООН.

Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело. Зеленская опубликовала фото с события в своем аккаунте и собрала большое количество восторженных отзывов.

Кто-то, отмечая привлекательность Зеленской, сравнил ее с американской актрисой и телевизионным продюсером Сарой Мишель Геллар, известной в первую очередь по роли Баффи Саммерс в телесериале «Баффи — истребительница вампиров»:

«Очень красивая и очень похожа на Сару Мишель Геллар».

Стоит отметить, что месяцем ранее выяснилось: Трамп не помнит Зеленского – об этом стало известно из диалога журналиста одного из СМИ, задавшего американскому лидеру вопрос о том, когда он пригласит своего украинского коллегу в Вашингтон.

«Простите, о ком вы говорите?» — спросил в ответ Трамп.

Когда журналист напомнил Трампу, что Зеленский является президентом Украины, американский лидер предположил, что его визит в Белый дом должен состояться «очень скоро». Президент США добавил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским, и назвал его «разумным парнем».

Впрочем, внешний вид предыдущего президента Украины Петра Порошенко вызывал куда больше нареканий. В январе 2019 года его высмеяли за конфуз с одеждой на фото во время визита в Израиль — край его пиджака оказался заправлен почти в ширинку брюк, пока он позировал фотографам.