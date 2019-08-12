Дресс-код и этикет: как Меган Маркл нарушает правила

Друзья принца Гарри и Меган Маркл перестали приглашать пару на приемы из-за регулярного нарушения этикета. Герцогиня Сассекская отказывается соблюдать важные правила поведения в высшем обществе, которых тщательно придерживается британская аристократия. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

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Источник издания рассказал, что Меган Маркл намеренно пренебрегает регламентом – она считает правила слишком консервативными и предназначенными исключительно для представителей элиты. Именно поэтому бывшая актриса постоянно делает один и тот же faux pas – на званых ужинах она игнорирует планирование рассадки.

Приходя на званые ужины, герцогиня Сассекская всегда садится рядом с мужем, даже если хозяин вечеринки решил посадить их отдельно. Более того, герцогиня публично проявляет свои чувства по отношению к супругу. На такое поведение молодых супругов, по словам источников британского таблоида, приятели принца реагируют негативно, они закатывают глаза и тихо обсуждают американское воспитание королевской особы.

Чтобы проявить уважение к королеве, герцог и герцогиня Сассекские воздерживаются от тесного контакта во время важных королевских мероприятий. Однако во время выполнений других обязанностей или выхода в свет супруги постоянно держатся за руки, оказывая друг другу знаки внимания.

Правила этикета на званных вечерах достаточно просты.

Пары не должны сидеть вместе, чтобы взаимное притяжение друг к другу не могло испортить кому-то другому аппетит. Неуместным может стать даже соприкосновение рук и интимное перешептывание.

Более того, гости всегда должны сидеть там, где их посадили.

Меган Маркл и принц Гарри часто нарушают правила этикета. Так, в октябре 2018 года супруги отправились в тур по Австралии, Новой Зеландии и островам Океании. Во время этого путешествия они нарушили правило королевского протокола, согласно которому членам королевской семьи запрещено появляться на публике босыми. Однако герцоги Сассекские разулись и прошлись босиком по белоснежному песку. Об этом рассказывало издание Daily Mail.

Одной из самых частых ошибок Меган оказывается неправильный выбор предметов гардероба. Так, для официальной фотосессии, приуроченной к крестинам малыша Арчи, молодая мать выбрала белое платье от Dior – и нарушила таким образом негласное правило отдавать на мероприятиях такого уровня предпочтение только британским брендам.

На благотворительный спектакль, который состоялся 29 августа 2018 года в Victoria Palace Theatre в Лондоне Меган пришла в коротком платье-смокинге. Фасон мини уже насторожил многих поборников строгих правил, но длина наряда была далеко не главной проблемой в этом образе.

Главный промах герцогини был в том, что она появилась на людях с голыми ногами. Дело в том, что согласно протоколу, всякий раз, когда вы носите юбку или платье, колготки или чулки остаются обязательной деталью гардероба.

К соблюдению правил Меган Маркл отнеслась несерьезно и во время своего первого теннисного турнира в Уимблдоне в статусе представительницы королевской семьи. На трибуны супруга принца Гарри пришла в расклешенных брюках и рубашке Ralph Lauren.

Своим видом Маркл умудрилась нарушить не только аристократический протокол, но и правила самого Уимблдона. А ведь на странице турнира можно найти подробную рекомендацию по дресс-коду для посетительниц мероприятия.

Год спустя герцогиня Сассекская снова допустила ошибку в Уимблдоне — и очень серьезную. За несколько дней до крестин Арчи Харрисона она явилась поддержать свою подругу Серену Уильямс на Уимблдонском турнире в джинсах.

Нарушение дресс-кода стало поводом для недовольства британцев. Но настоящий скандал вызвала другая деталь – Меган Маркл, пришедшая на игру с несколькими телохранителями, расчистившими трибуну вокруг нее и ее университетских подруг, запретила себя фотографировать.

Англичанка Салли Джонс, сидевшая в том же ряду, что и Меган, рассказала, что ей было сказано не снимать Меган, так как герцогиня пришла туда «в частном порядке». Она рассказала, что телохранитель герцогини Сассекской выглядел смущенным и растерянным, при этом Салли сказала ему, что собиралась фотографировать не супругу принца Гарри, а Серену Уильямс.

«Гарри и Меган ведут себя скорее, как знаменитости, а не как члены королевской семьи, которые выполняют свои обязанности. Около 200 фотографов хотели заснять ее, но охранники поспешили предупредить их, что нельзя этого делать. Это было так глупо и так резко контрастировало с отношением герцога и герцогини Кембриджских. Такое поведение — ребячество, они держат нас за дураков», — рассказала Джонс изданию Daily Mail.

Через несколько дней герцогиня исправилась – она пришла смотреть игру вместе с Кейт и Пиппой Миддлтон. В тот день она не нарушила дресс-код, поскольку пришла в юбке, а к тому же, показала публике, что поддерживает.