«Требуется защита»: чего боится сбежавшая жена шейха

В Лондоне прошли первые слушания по бракоразводному процессу принцессы Хайи бинт аль-Хуссейн и Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума, шейха Дубая и премьер-министра ОАЭ. Шестая жена шейха и мать двоих его детей — 11-летней Джалилы и 7-летнего Зайеда — явилась на судебное заседание, и это был первый раз, когда сбежавшая принцесса появилась на публике с тех пор, как стало известно о ее исчезновении. Ее супруг, правитель Дубая, в лондонском суде замечен не был.

Принцесса Хайя попросила Высокий суд Лондона обеспечить ей государственную защиту от преследований со стороны мужа — то есть от возможных угроз, домогательств и насилия по отношению к ней самой и их общих детям.

Кроме того, она настаивает на том, что Великобритания должна предотвратить насильственное замужество для ее дочери, сообщает Reuters. Правда, британское правосудие может обеспечить защиту по этому пункту, только если женщину уже пытались выдать замуж или делают это в настоящий момент – тогда оно вправе помешать тому, чтобы девушку увезли из Соединенного королевства.

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Еще одной просьбой к суду со стороны принцессы Хайи было — обеспечить государственную опеку для детей, что означает, что британское правосудие сможет взять на себя право решать их судьбу.

Шейх Мохаммед, как сообщает Time, настаивает на том, что дети должны вернуться в Дубай — он требует полной опеки над ними.

Как сообщалось ранее, принцесса Хайя подготовилась к борьбе в суде, наняв адвоката Файону Шеклтон, разводившую когда-то принцессу Диану и принца Чарльза. Сторону шейха представляет Хелен Уард, которая занималась разводами многих знаменитостей, в том числе, Мадонны и Гая Ритчи.

Это было первое заседание в бракоразводном процессе, обещающем стать резонансным из-за истории, которая ему предшествовала. Дело в том, что принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн практически сбежала от мужа вместе с двумя детьми, прихватив с собой $39 млн. О побеге шестой жены шейха Дубая стало известно в конце июня – через неделю, 4 июля, оказалось, что она находится в своем лондонском особняке стоимостью в 85 млн фунтов стерлингов, расположенном неподалеку от Кенсингтонского дворца.

После того, как стало известно о побеге принцессы Хайи, публике стала понятна причина ее отсутствия на Королевских скачках в Аскоте в середине июня, которые она никогда ранее не пропускала. Однако сведения о том, почему любимая младшая жена шейха Дубая оставила мужа, по ее словам, опасаясь за свою жизнь, разнились.

Поначалу СМИ сообщали, что Хайя бин аль-Хуссейн покинула Дубай, когда узнала страшную правду о судьбе одной из дочерей мужа — 33-летней принцессы Латифы.

Годом раньше молодая женщина попыталась совершить побег из ОАЭ, но была насильно возвращена назад — после этого, несмотря на уверения властей в том, что с ней все в порядке, она якобы оказалась в заключении и подвергалась побоям и истязаниям. Долгое время принцесса Хайя тоже была уверена, что с принцессой Латифой обращаются хорошо, и даже помогла убедить в этом мировое сообщество, устроив ей встречу и фотосессию с бывшим президентом Ирландии Мэри Робинсон. Однако в феврале этого года, по сообщениям прессы, 45-летняя жена шейха узнала правду, и после этого стала опасаться за свою жизнь.

Позже в СМИ поступила новая информация — издание Daily Mail сообщило, что в мае шейх Мохаммед уличил шестую жену в измене. По информации, просочившейся в прессу, принцесса Хайя завела роман с британским телохранителем семьи, в чем шейх сумел убедиться, внезапно прилетев из Дубая со свадьбы троих своих сыновей в лондонский дом, где в тот момент его жена проводила время с сотрудником службы охраны.

«Он не сообщил сотрудникам, что возвращается и приехал в дом без предупреждения, где нашел жену с телохранителем. Они находились слишком близко друг к другу, на его взгляд», — рассказал источник Daily Mail. После этого, по словам инсайдеров, Мохаммед бин Рашид аль-Мактум вернулся в Дубай, оставив жену в Великобритании.

В своем инстаграме шейх Мохаммед выложил стих, посвященный неизвестной женщине, которая, как следует из текста, чрезвычайно разочаровала шейха. «Ты предательница, ты предала самое драгоценное доверие, и твоя игра теперь раскрыта», — говорилось в нем. На скачки в Аскоте в середине июня он явился, разумеется, без супруги – и получил из рук королевы Елизаветы II приз, который завоевала одна из его лошадей, в одиночестве.