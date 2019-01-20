Злостные нарушители: королевской семье ПДД не писаны

Принца Филиппа, герцога Эдинбургского, сфотографировали за рулем автомобиля всего спустя два дня после того, как он попал в автомобильную аварию. На фотографиях супруг Елизаветы II запечатлен уже в новом внедорожнике Land Rover в окрестностях Норфолка, рядом с загородной королевской резиденцией Сандрингемом. В тот же день и сама Елизавета II была замечена за рулем — она управляла своим автомобилем Range Rover. Как отметили Daily Mail, королева пренебрегла мерами безопасности — она не пристегнулась. Проигнорировал ремень безопасности и принц Филипп — это видно на фотографиях, сделанных папарацци.

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Настойчивое желание принца вернуться к вождению практически сразу после инцидента спровоцировало немного забытую дискуссию в СМИ — можно ли считать 97-летнего консорта способным адекватно оценивать дорожную ситуацию или все же следует запретить Филиппу управлять автомобилем в пределах трасс общего пользования.

Источники отметили, что на частной территории, которая окружает обширную резиденцию Елизаветы II, принц может не соблюдать правила дорожного движения, но это вовсе не означает, что на общедоступной трассе у Его высочества есть преимущества перед другими водителями.

Полиция Норфолка все еще расследует обстоятельства автомобильной аварии, случившейся 17 января, в которой столкнулись Land Rover принца Филиппа и Kia двух женщин, с которыми был 9-месячный малыш. Пресса приходит к выводу, что герцог, уже вышедший на пенсию, в своем преклонном возрасте представляет опасность для окружающих.

По официальной версии следствия, во время поездки по Норфолку супруг Елизаветы II повернул на шоссе А149 с проселочной дороги и выехал навстречу минивэну марки Kia. В результате столкновения Land Rover Freelander II заработал удар в левый бок и перевернулся на правую сторону машины со стороны водительской двери.

Именно из-за заблокированного выхода принца пришлось доставать очевидцам, но вскоре на место аварии приехали медики, сотрудники Сандрингем-хауса и представители полиции.

Телеканал «Би-би-си» опросил свидетелей происшествия, которые наблюдали за поведением обычно невозмутимого аристократа. По их словам,

герцога, известного тяжелым характером и своей язвительностью, «очень, очень трясло» от шока.

Личный врач королевы более тщательно осмотрел Филиппа, как только его доставили домой — инсайдеры сообщили, что на протяжении всего осмотра Елизавета находилась рядом с мужем.

На следующий день стало известно, что обе женщины попали в больницу — 28-летняя девушка, находившаяся за рулем, повредила колено, а ее 45-летняя соседка сломала себе запястье. Их машина, в отличие от внедорожника члена королевской семьи, не перевернулась, а улетела в кювет.

Через несколько часов после ДТП Букингемский дворец сообщил, что отец принца Чарльза стал участником происшествия, но никаких повреждений не получил. Тем не менее, доктор, очевидно, решил перестраховаться и порекомендовал Филиппу поехать в больницу.

В пятницу, 18 января, он посетил госпиталь королевы Елизаветы в Кингс Линн для более тщательного профилактического осмотра — теперь королевские ассистенты утверждают, что герцог Эдинбургский не получил «серьезных повреждений».

Королевский обозреватель портала Sky News Рианнон Миллз аргументировал многократные консультации с врачами не скрытыми травмами, а именно возрастом «потерпевшего». Эксперт отметил, что принц «конечно, очень независим, и всегда был очень активным человеком», однако «заставляет волноваться» именно тот факт, что активному и независимому экс-моряку через три года предстоит отмечать 100-летний юбилей.

Сразу после обследования он вернулся в Сандрингем, но долго переживать случившееся не собирался — уже вечером пятницы в поместье привезли автомобиль аналогичной марки.

По устоявшейся за многие десятилетия рождественской традиции, королева покинет свою загородную резиденцию в феврале, и сразу после ее отъезда служащие снимут все праздничные украшения.

А вот принцу Филиппу, скорее всего, никто не сможет запретить продолжать ездить так, как ему захочется — герцог Эдинбургский вышел на пенсию еще в 2017-м году и уже долгое время живет в Сандрингеме постоянно.