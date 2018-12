«Глупая женщина»: за что пострадала Тереза Мэй

Лидера британских лейбористов Джереми Корбина обвинили в том, что он оскорбил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Сомнительное выражение прочли по его губам наблюдатели во время сессии вопросов и ответов британского премьера в парламенте. Когда во время дебатов по поводу переноса голосования по Brexit Мэй схлестнулась с Корбиным, лидер лейбористов попал в объективы телекамер: в этот момент они зафиксировали, как он беззвучно произносит то, что позже было расшифровано как «глупая женщина».

Несмотря на то что спикер палаты общин Джон Беркоу заявил, что не был свидетелем инцидента и не мог немедленно отреагировать на него, депутаты-консерваторы потребовали, чтобы Корбин извинился перед Терезой Мэй. Однако он, скорее всего, не планирует этого делать.

Дело в том, что Джереми Корбин отвергает обвинения: он утверждает, что не оскорблял премьер-министра Великобритании.

«Он не называл ее глупой женщиной, так что я не вижу повода приносить извинения, — заявил официальный представитель Корбина. – Насколько я понимаю, он сказал «глупые люди»».

По его словам, это относилось к другим представителям палаты общин, которые не хотели отнестись серьезно к обсуждаемой проблеме.

Что же касается заявлений тех, кто читает по губам, то представитель Корбина отнесся к ним скептически. «Чтение по губам — сомнительное свидетельство: он убежден, что не говорил этого». В ответ тем, кто обвинил Корбина в сексизме, представитель сказал, что у лидера лейбористов «не было времени для мизогинных заявлений».

В последнее время из-за сложных переговоров по выходу из Евросоюза Тереза Мэй часто подвергается критике и насмешкам, причем как со стороны комических артистов, так и со стороны коллег-политиков.

На минувшей неделе актер Энди Серкис, известный по роли Голлума в трилогии «Властелин колец», выложил в интернет ролик, в котором, загримировавшись под Терезу Мэй, произносит знаменитые слова Голлума «Моя прелесть!», которые в данном случае относятся не к кольцу, а к соглашению по Brexit.

В США же в минувшие выходные Терезу Мэй изобразили в очередном выпуске комедийного шоу «Saturday Night Live» — имитируя ее знаменитые неловкие танцевальные движения, пародистка Кейт Маккиннон в костюме Мэй жаловалась на то, что ей выдалась сложная неделя, но все-таки пора и отдохнуть. Позже она призвала присоединиться к себе других британцев — и на экране телевизоров оказались «Дэвид Кэмерон», «Элтон Джон» и, наконец, «Волан-де-Морт», «единственный человек в Великобритании, которого поносят больше, чем меня», как выразилась «Мэй».

Танцевальные движения Терезы Мэй, возможно, имитировал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в начале октября, когда выходил на трибуну в Брюсселе, чтобы открыть Неделю регионов и городов.

Тогда он слегка покачался под музыку с согнутыми в локтях руками, пока играла предваряющая его выступление музыка — в ответ в зале раздался смех.

Позже журналист Daily Telegraph обвинил Юнкера в том, что он пародировал Терезу Мэй, за неделю до того приплясывавшую перед выступлением на съезде консерваторов под песню группы ABBA «Dancing Queen» — тогда ее неловкие движения стали практически темой дня. Жан-Клод Юнкер отверг обвинения: «Чем была бы жизнь без песни и танца?», — написали его представители в твиттере. Проблема, однако в том, что и это можно счесть насмешкой над Терезой Мэй, поскольку это была практически прямая цитата из другой песни ABBA – «Thank You For The Music».

В конце сентября над Терезой Мэй посмеялся председатель Евросоюза Дональд Туск. Во время переговоров в Зальцбурге он предложил британскому премьер-министру выбрать пирожное с подноса, а после выложил в инстаграм фото с подписью: «Может быть, кусочек торта? Извините, без вишенки».

Дело в том, что Брюсселе в кулуарах подшучивают над планами Британии по выходу из Евросоюза, говоря, что Лондон хочет «получить весь торт и съесть его», а также обвиняют его в том, что он «перебирает вишни», то есть хочет остаться на выгодных для него сегментах общего рынка, уйдя с невыгодных. При этом вину за появление выражения о торте стоит возложить на Бориса Джонсона — это он однажды заявил, что Великобритания может «получить весь торт», что вызвало возмущение среди лидеров стран Евросоюза и чиновников его ведомств.