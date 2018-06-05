Остались без купальника: «Мисс Америка» не будет прежней

Во вторник, 5 июня, организаторы конкурса «Мисс Америка» объявили о принятии решения освободить участниц одного из главных развлекательных шоу в США от дефиле в бикини. Кроме того, они пообещали сделать конкурс более открытым для женщин всех размеров — и это означает, что «Мисс Америка» вслед за другими областями шоу-бизнеса включается в движение к более широкому, чем раньше, пониманию красоты.

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Председатель совета директоров «Мисс Америки» Гретхен Карлсон объявила об изменении условий проведения конкурса в эфире телешоу «Доброе утро, Америка». По ее словам,

теперь «Мисс Америка» станет соревнованием, а не конкурсом

«Мы больше не будем судить кандидаток на основании их внешних данных. Это большой шаг вперед», — сказала она. Также Карлсон рассказала, что обновленное состязание станет более открытым для женщин «всех форм и размеров». В своем официальном аккаунте в твиттере последняя мисс Америка Кара Мунд опубликовала короткое видео, на котором белое бикини испаряется в темноте и появляются слова «Мисс Америка 2019 2.0». Следом проявляется хештег #прощайбикини.

Вместо конкурса в купальниках участницы будут принимать участие в интерактивной беседе с членами коллегии судей. Из нового распорядка организации следует, что в этой части состязания претендентка на корону будет рассказывать о «своих достижениях и целях в жизни, а также о том, как она будет применять свои таланты, страсть и амбиции в роли новой мисс Америки». Карлсон явно понимает, о чем говорит: она победила в конкурсе «Мисс Америка» в 1989 году и по себе знает, как проходят подобные конкурсы.

Эти радикальные изменения не стали единственными для конкурса с почти столетней историей. В сегмент шоу, обычно посвященный вечерним платьям, также внесут некоторые корректировки. Карлсон заявила, что участницы смогут выйти в любом наряде на свое усмотрение. В ходе этого этапа участницам будет дана возможность обсудить то, как они собираются продвигать свои социальные инициативы. Пощадили только конкурс талантов — он останется прежним.

Нововведения спровоцировала неугасающая популярность американского движения против харассмента #MeToo («Я тоже»), председатель совета директоров обозначила намерения организаторов выбрать свою новую «Мисс» на основе требований времени.

«В нашей стране мы переживаем культурную революцию: женщины находят смелость подняться и высказаться на самые разные темы.

«Мисс Америка» гордится своим развитием как организации и приобщением к этому движению по расширению прав и возможностей».

В этом году весь управляющий состав женского конкурса впервые состоит исключительно из женщин: в мае президентом и генеральным директором конкурса стала Реджина Хоппер. Обладательница титула «Мисс Арканзас» (она завоевала его 1983 году), Реджина была адвокатом и корреспондентом в Нью-Йорке и Вашингтоне, за свою профессиональную деятельность Хоппер была удостоена премии «Эмми». В 2017 году она покинула пост генерального директора некоммерческой организации «ITS America» («Интеллектуальная транспортная система Америки»).

Женщины начали занимать руководящие должности в организации в декабре после расследования, опубликованного газетой Huffington Post. Суть претензий к старому руководству заключалась в том, что лидеры организации вместе с остальными высокопоставленными служащими рассылали порочащие конкурсанток электронные письма. В них содержались данные о весе и сексуальной жизни участниц.

У «Мисс Америки» теперь появляется неплохой шанс заслужить идеологическую амнистию у всех феминисток мира, которые раньше многократно пытались добиться отмены состязания. Старый распорядок уже давно напоминал бессмысленный фарс, которым до сих пор остается конкурс «Мисс Россия», но зачем лишний раз вздыхать о печальной судьбе русской красоты?

Первый этап следующего состязания «Мисс Америка» 2.0 пройдет 9 сентября в Атлантик Сити, штат Нью-Джерси.

«Взрослый» конкурс сильно отстал от молодежного — подростковая версия соревнования Miss Teen USA отменила тур в бикини еще в июле 2016 года. Тогда масла в огонь подлило всеобщее недовольство грубым сексизмом, с которым относились к несовершеннолетним участницам. При условии, что тогда в состав жюри входили мужчины среднего возраста,

девушек было решено одеть в спортивные костюмы.

Два года назад исполнительный директор «Мисс Америка» Сэм Хаскелл высказал сомнения на счет вероятности отмены данного этапа в старшей возрастной категории. «Я не думаю, что «Мисс Америка» когда-нибудь покончит с конкурсом купальников, — уверил Хаскелл. — Это то, что мы любим показывать — в какой хорошей физической форме находятся наши конкурсантки. Это часть традиции организации».

Что ж, времена и стандарты красоты меняются.