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Одна против всех: Йоко Оно — 85

Почему Йоко Оно — самая странная икона феминизма

Lucas Jackson/Reuters
Вдова Джона Леннона, художник, музыкант, гражданский активист: сегодня 85 лет исполняется одной из самых противоречивых женщин XX века. Ее можно любить или ненавидеть, но без Йоко Оно трудно себе представить историю современной музыки, перформанса, моды. Как Йоко Оно стала самой странной иконой феминизма, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ее всегда было принято скорее ненавидеть, чем обожать: на протяжении многих лет — да и до сих пор — публика уверена, что она разрушила The Beatles, практически зомбировала Джона Леннона, оказывая на него сильнейшее влияние, и чуть ли не виновата в его смерти (на самом деле нет). Йоко Оно для большинства навсегда останется вдовой Джона Леннона. И все же печальный ореол вокруг ее фигуры не должен помешать нам понять, кто она есть на самом деле: художник-авангардист, музыкант, гражданский активист — это все о ней. А главное, Йоко Оно — настоящая икона феминизма. Бесстрашная, равнодушная тому, что о ней думают другие — и да, способная подчинить себе всех, кого захочет.

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Из-за того, что ее мало интересовало чужое мнение, она постоянно вступала в конфликт с окружающей действительностью. Дочь влиятельного банкира и, по совместительству, классического пианиста Исоко Оно, по материнской линии происходившего из старинного клана самураев, она провела раннее детство, переезжая из Токио в Нью-Йорк и обратно. После войны, когда в Японии наступил голод, будучи в эвакуации, столкнулась с необходимостью добывать пищу, выслушивая издевательства других детей.

После она училась в престижной школе в Токио, где ее одноклассником оказался будущий император Японии принц Акихито, а в 1951 году поступила в университет Гакусин на философский факультет, став там первой женщиной.

Правда, отучилась Йоко Оно там всего два семестра, после чего перебралась к родителям в Нью-Йорк и уже там ступила на скользкий путь художника-авангардиста наперекор родителям.

Она училась в колледже Сары Лоуренс — этот выбор родители одобрили, однако компания, с которой проводила время Йоко Оно, им совсем не нравилась. Художники, композиторы, артисты казались им людьми неподходящего для их дочери низкого происхождения. Нью-Йоркская богема не могла, разумеется, понравиться японским аристократами — и все же композиторы-авангардисты Ла Монт Янг и Джон Кейдж помогли Йоко Оно сделать первые шаги на артистической сцене Нью-Йорка — задолго до Марины Абрамович она начала устраивать перформансы. В которых испытывала границы собственного «я» и того, как с ним будут взаимодействовать зрители.

Прежде, чем стать женой Джона Леннона, она была замужем дважды. В 1956 году Йоко Оно вышла за японского композитора Тоши Ичиянаги, а когда в 1962 году брак распался, вышла замуж за джазового музыканта Энтони Кокса. Брак не был счастливым, однако пара долгое время сохраняла партнерские рабочие отношения — Йоко Оно участвовала в выступлениях Кокса, возлежа на рояле, пока он играл. И продолжала тем временем работать над собственными проектами — оставив на мужа заботы о дочери Киоко, родившейся в 1963-м.

После того, как в 1969 году Йоко Оно и Энтони Кокс развелись и несколькими месяцами позже мужем ее стал Джон Леннон, Йоко Оно лишилась дочери: в 1971 году после попыток лишить ее права на опекунство Энтони Кокс увез Киоко в неизвестном направлении, не давая матери возможности даже встречаться с ней.

Йоко Оно и Рут Холман, как теперь звали ее дочь, увиделись снова только в 1998-м.

В качестве жены Джона Леннона Йоко Оно завоевала скорее ненависть, чем любовь поклонников и друзей Леннона. Она действительно бесконечно вмешивалась в творческий процесс и уже в 1969-м организовала вместе с Ленноном собственный проект, не относившийся к Beatles — The Plastic Ono Band. Даже пауза в отношениях в 1973 году, когда Джон Леннон начал встречаться, и весьма серьезно, с Мэй Панг, не привела к окончательному разрыву: Йоко Оно с ним поговорила — и он вернулся. Многим тогда казалось, будто она загипнотизировала его.

Йоко Оно, конечно, не самая правильная феминистка. После убийства Джона Леннона в 1980-м она много времени и сил посвятила сохранению его памяти, открывая музеи и мемориалы по всему миру. Она странно видела роль женщины в современном мире: в 1972 году выпустила две самые противоречивые песни. Обращенные к сестрам — то есть к женщинам. «Sisters O Sisters» — это классический феминистский гимн, призывающий женщин воспрять и постоять, наконец, за себя. «I Want My Love to Rest Tonight» — нежнейшая композиция, автор которой просит женщин не больно-то обвинять своих мужчин и дать им, наконец, отдохнуть. «Пусть мой мужчина, наконец, отдохнет, чтобы завтра он мог встретиться с миром». Вся ее жизнь — это борьба, которую никто пока не оценил.