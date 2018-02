Одна против всех: Йоко Оно — 85

Ее всегда было принято скорее ненавидеть, чем обожать: на протяжении многих лет — да и до сих пор — публика уверена, что она разрушила The Beatles, практически зомбировала Джона Леннона, оказывая на него сильнейшее влияние, и чуть ли не виновата в его смерти (на самом деле нет). Йоко Оно для большинства навсегда останется вдовой Джона Леннона. И все же печальный ореол вокруг ее фигуры не должен помешать нам понять, кто она есть на самом деле: художник-авангардист, музыкант, гражданский активист — это все о ней. А главное, Йоко Оно — настоящая икона феминизма. Бесстрашная, равнодушная тому, что о ней думают другие — и да, способная подчинить себе всех, кого захочет.

Из-за того, что ее мало интересовало чужое мнение, она постоянно вступала в конфликт с окружающей действительностью. Дочь влиятельного банкира и, по совместительству, классического пианиста Исоко Оно, по материнской линии происходившего из старинного клана самураев, она провела раннее детство, переезжая из Токио в Нью-Йорк и обратно. После войны, когда в Японии наступил голод, будучи в эвакуации, столкнулась с необходимостью добывать пищу, выслушивая издевательства других детей.

После она училась в престижной школе в Токио, где ее одноклассником оказался будущий император Японии принц Акихито, а в 1951 году поступила в университет Гакусин на философский факультет, став там первой женщиной.

Правда, отучилась Йоко Оно там всего два семестра, после чего перебралась к родителям в Нью-Йорк и уже там ступила на скользкий путь художника-авангардиста наперекор родителям.

Она училась в колледже Сары Лоуренс — этот выбор родители одобрили, однако компания, с которой проводила время Йоко Оно, им совсем не нравилась. Художники, композиторы, артисты казались им людьми неподходящего для их дочери низкого происхождения. Нью-Йоркская богема не могла, разумеется, понравиться японским аристократами — и все же композиторы-авангардисты Ла Монт Янг и Джон Кейдж помогли Йоко Оно сделать первые шаги на артистической сцене Нью-Йорка — задолго до Марины Абрамович она начала устраивать перформансы. В которых испытывала границы собственного «я» и того, как с ним будут взаимодействовать зрители.

Прежде, чем стать женой Джона Леннона, она была замужем дважды. В 1956 году Йоко Оно вышла за японского композитора Тоши Ичиянаги, а когда в 1962 году брак распался, вышла замуж за джазового музыканта Энтони Кокса. Брак не был счастливым, однако пара долгое время сохраняла партнерские рабочие отношения — Йоко Оно участвовала в выступлениях Кокса, возлежа на рояле, пока он играл. И продолжала тем временем работать над собственными проектами — оставив на мужа заботы о дочери Киоко, родившейся в 1963-м.

После того, как в 1969 году Йоко Оно и Энтони Кокс развелись и несколькими месяцами позже мужем ее стал Джон Леннон, Йоко Оно лишилась дочери: в 1971 году после попыток лишить ее права на опекунство Энтони Кокс увез Киоко в неизвестном направлении, не давая матери возможности даже встречаться с ней.

Йоко Оно и Рут Холман, как теперь звали ее дочь, увиделись снова только в 1998-м.

В качестве жены Джона Леннона Йоко Оно завоевала скорее ненависть, чем любовь поклонников и друзей Леннона. Она действительно бесконечно вмешивалась в творческий процесс и уже в 1969-м организовала вместе с Ленноном собственный проект, не относившийся к Beatles — The Plastic Ono Band. Даже пауза в отношениях в 1973 году, когда Джон Леннон начал встречаться, и весьма серьезно, с Мэй Панг, не привела к окончательному разрыву: Йоко Оно с ним поговорила — и он вернулся. Многим тогда казалось, будто она загипнотизировала его.

Йоко Оно, конечно, не самая правильная феминистка. После убийства Джона Леннона в 1980-м она много времени и сил посвятила сохранению его памяти, открывая музеи и мемориалы по всему миру. Она странно видела роль женщины в современном мире: в 1972 году выпустила две самые противоречивые песни. Обращенные к сестрам — то есть к женщинам. «Sisters O Sisters» — это классический феминистский гимн, призывающий женщин воспрять и постоять, наконец, за себя. «I Want My Love to Rest Tonight» — нежнейшая композиция, автор которой просит женщин не больно-то обвинять своих мужчин и дать им, наконец, отдохнуть. «Пусть мой мужчина, наконец, отдохнет, чтобы завтра он мог встретиться с миром». Вся ее жизнь — это борьба, которую никто пока не оценил.