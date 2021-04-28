Трактор и овечки: Кейт и Уильям посетили ферму
Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон вернулись к работе после смерти герцога Эдинбургского: они побывали в деревне Литл Стейнтон в районе Дарлингтона. Одним из главных событий визита стало посещение фермы Мэйнор, где герцоги Кембриджские повстречались с животными, которых выращивают на ферме ее хозяева, Клэр Уайз и Стюарт Чапман, – телятами и ягнятами. Дочери фермеров – девятилетняя Кловер, семилетняя Пенелопа и четырехлетняя Рен – лично представили Кейт Миддлтон своих маленьких питомцев и позволили их погладить. Помимо этого, герцогу и герцогине удалось посидеть за рулем трактора с GPS-управлением.
В рамках поездки представители королевской семьи пообщались с членами организации, занимающейся помощью особенным детям, обсудили с фермерами, как сказалась пандемия на их душевном благополучии, поделились опытом домашнего обучения детей.
Как проходил визит Кейт и Уильяма на ферму, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».
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