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Трактор и овечки: Кейт и Уильям посетили ферму

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон вернулись к работе после смерти герцога Эдинбургского: они побывали в деревне Литл Стейнтон в районе Дарлингтона. Одним из главных событий визита стало посещение фермы Мэйнор, где герцоги Кембриджские повстречались с животными, которых выращивают на ферме ее хозяева, Клэр Уайз и Стюарт Чапман, – телятами и ягнятами. Дочери фермеров – девятилетняя Кловер, семилетняя Пенелопа и четырехлетняя Рен – лично представили Кейт Миддлтон своих маленьких питомцев и позволили их погладить. Помимо этого, герцогу и герцогине удалось посидеть за рулем трактора с GPS-управлением.

В рамках поездки представители королевской семьи пообщались с членами организации, занимающейся помощью особенным детям, обсудили с фермерами, как сказалась пандемия на их душевном благополучии, поделились опытом домашнего обучения детей.

Как проходил визит Кейт и Уильяма на ферму, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

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Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон и принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года Кейт Миддлтон и принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон и принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года Кейт Миддлтон и принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон и принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года Кейт Миддлтон и принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон и принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года Кейт Миддлтон и принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года Принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
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Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон и принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон и принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон и принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон и принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Принц Уильям во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
Кейт Миддлтон во время посещения семейной фермы в Литтл-Стейнтоне, Великобритания, 27 апреля 2021 года
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