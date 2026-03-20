Противоречия между Украиной и ЕС сравнили со ссорой влюбленной парочки

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Economist: Украина и ЕС начали вести себя как ссорящиеся влюбленные
Ukrainian Presidential Press/Reuters

Отношения между Украиной и Европейским союзом переживают острый кризис, который можно сравнить с геополитической «ссорой влюбленных», пишет британский журнал Economist.

«После четырех лет практически супружеской солидарности Украина и ее европейские партнеры переживают период супружеского спора», — говорится в материале.

Обострение произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда Будапешт заблокировал очередной кредит ЕС для Киева.

Высказывания украинского лидера вызвали резкую реакцию: так, премьер Словакии Роберт Фицо счел, что Зеленский перешел «красные линии», и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих «безобразных заявлений».

Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл назвал угрозы в адрес венгерского премьера неприемлемыми.

Ранее Зеленский объяснил свои угрозы в адрес Орбана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
