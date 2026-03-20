Противоречия между Украиной и ЕС сравнили со ссорой влюбленной парочки

Economist: Украина и ЕС начали вести себя как ссорящиеся влюбленные

Отношения между Украиной и Европейским союзом переживают острый кризис, который можно сравнить с геополитической «ссорой влюбленных», пишет британский журнал Economist.

«После четырех лет практически супружеской солидарности Украина и ее европейские партнеры переживают период супружеского спора», — говорится в материале.

Обострение произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, когда Будапешт заблокировал очередной кредит ЕС для Киева.

Высказывания украинского лидера вызвали резкую реакцию: так, премьер Словакии Роберт Фицо счел, что Зеленский перешел «красные линии», и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих «безобразных заявлений».

Представитель Еврокомиссии Олоф Жилл назвал угрозы в адрес венгерского премьера неприемлемыми.

Ранее Зеленский объяснил свои угрозы в адрес Орбана.