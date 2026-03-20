Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

В предстоящие выходные в Москве ожидается теплая и солнечная погода, формировать которую будет обширный антициклон. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, ночью температура воздуха в столичном регионе будет колебаться от – до -5 градусов, днем воздух прогреется до 13 градусов. Таким образом, температурный фон отклонится от климатической нормы в сторону повышения на 3-5 градусов.

«Атмосферное давление чуть подрастет и составит 755 мм ртутного столба», — добавил Ильин.

До этого ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что прошедшей ночью в Москве наблюдалось последнее «ледяное дыхание» астрономической зимы с температурой воздуха до -5 градусов. На данный момент все антициклоны почти разрушились, поэтому рекорды будут видны уже на следующей неделе с 24 марта – до +16 днем и плюсовая температура ночью, заявила она.

Ранее в Москве спрогнозировали рекорд солнечных часов в марте.