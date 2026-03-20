«Лукойл» отчитался об убытках за прошлый год

Чистый убыток «Лукойла» превысил триллион рублей за 2025 год
Чистый убыток компании «Лукойл» составил 1,059 трлн рублей за 2025 год. Это следует из отчетности компании по международным стандартам финотчетности (МСФО), пишет ТАСС.

«Результаты деятельности этих компаний отражаются как результаты прекращенной деятельности. Группа Lukoil International представляет собой прекращенную деятельность, поскольку является отдельным значительным направлением деятельности (практически весь географический сегмент «За рубежом»)», — сказано в отчете.

После утраты контроля над Lukoil International инвестиция была полностью списана. Сумма убытков составила 1,667 трлн рублей.

В конце февраля сообщалось, что США продлили до 1 апреля крайний срок для компаний, которые должны провести переговоры с «Лукойлом» о его международных активах. Лицензия OFAC, которая позволяла вести переговоры и заключать соглашения с «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH, истекала 28 февраля.

«Лукойл» находится в санкционном списке США с 22 октября прошлого года. Впоследствии OFAC выпустило и несколько раз продляло лицензию на переговоры по продаже активов компании.

В свою очередь «Лукойл» после введения рестрикций объявил о намерении продать свои зарубежные активы. В январе 2026 года ПАО «ЛУКОЙЛ» заключило соглашение с американской инвесткомпанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH. Договор находится на рассмотрении OFAC.

Ранее в ФРГ заявили, что вопрос изъятия в ЕС замороженных российских активов пока не обсуждается.

 
