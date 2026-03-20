Россиянина унесло в открытое море во время отдыха на Филиппинах, его не спасли

Российский турист не выжил после купания на одном из пляжей Филиппин. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел на острове Боракай, на пляже Пука Бич. По данным Telegram-канала, мужчина зашел в воду, но в какой-то момент его стало уносить в открытое море.

На это обратил внимание спасатель и бросился на помощь. По предварительным данным, он доплыл до пострадавшего, но не успел надеть на него спасательный жилет.

Отмечается, что Пука Бич является одним из опасных мест для отдыха. Из-за подводных течений и больших волн решившие поплавать люди могут попасть в открытый океан или пострадать, ударившись о скалы.

Туристов постоянно предупреждают о рисках, но многие из них игнорируют эти сообщения и плавают в опасных для жизни зонах.

До этого в Индонезии женщину из России унесло в открытое море, ее не спасли. Очевидцы достали ее из воды, но она не выжила.

Ранее в Кузбассе школьники провалились под лед, их унесло течением.

 
