Пять российских паралимпийцев попали в базу «Миротворца»

Пятерых российских паралимпийцев внесли в базу «Миротворец»
Пять российских спортсменов были внесены в базу украинского сайта «Миротворец» после их участия в Паралимпиаде 2026 года в Италии. Об этом пишет РИА Новости.

В список вошли горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также спортсмен‑ведущий Сергей Синякин. Позднее в перечень была включена и старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова.

В базу попадают те, кто «‎угрожает национальной безопасности Украины»‎.

В составе российской команды на Паралимпиаде 2026 года выступили шесть человек, которые завоевали в общей сложности 12 медалей, включая восемь золотых наград. Еще ни одна страна в истории Игр не попадала в топ-3 со столь малым числом атлетов: по количеству золотых медалей Россия обогнала хозяев, Австрию, Украину, Канаду, Францию и десятки других стран, выступавших в полном составе.

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем публикуется база личных сведений об артистах, атлетах, политических и общественных деятелях, журналистах и прочих гражданах, побывавших в Крыму или Донбассе, а также тех, кто по той или иной причине получил негативную оценку администраторов портала.

Ранее Владимир Путин назвал российских паралимпийцев героями.

 
