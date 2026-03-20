Макаревич отменяет концерты из-за конфликта на Ближнем Востоке

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) отменяет концерты из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, из-за регулярных обстрелов Израиля Макаревич вынужденно перенес на ноябрь концерт на Кипре, который должен был пройти 3 марта. Кроме того, срываются другие поездки артиста и выходы на светские мероприятия.

Не сумев покинуть Израиль, Макаревич остается между Тель-Авивом и Хайфой, на территории, куда чаще всего прилетают иранские ракеты и дроны. Утверждается, что почти все время он с семьей прячется в бомбоубежище либо под лестницей в своем жилище.

После начала специальной военной операции на Украине весной 2022 года Андрей Макаревич покинул Россию и переехал в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил музыканта в реестр иностранных агентов.

В начале марта Макаревич назвал позором отмену Жванецкого в Одессе.

