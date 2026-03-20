В Москве студент опубликовал сторис и попал под суд

В Москве студента осудили за публикацию с нацистской символикой
Молодой человек стал фигурантом судебных разбирательств после того, как опубликовал сторис. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Студент из Москвы в одном из мессенджеров в разделе «История» опубликовал фото мужчины в спортзале, но его лицо было закрыто нацистской символикой.

«Также в сторис студента колледжа были размещены двое мужчин, лица которых были скрыты аналогичным изображением», – сообщается в публикации.

Помимо этого, на аватаре молодого человека была та же символика.

Студента обвинили в публичной демонстрации нацистской атрибутики и символики, в его отношении составили три протокола по соответствующей статье. По одному из них ему назначили пять суток административного ареста, по другому – еще пять, по третьему – на десять.

Фигурант не согласился с решениями и подал апелляцию.

До этого житель Архангельской области опубликовал в соцсетях картинку с Дедом Морозом и символами нацистской Германии. Фигуранту назначили штраф.

Ранее российские школьники разрисовали туалет храма свастиками с помощью фекалий.

 
