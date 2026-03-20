Продажа поддельных инструментов стоила россиянке 300 млн рублей

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск японской компании Makita Corporation и взыскал с предпринимательницы из Удмуртии Веры Пирожок 300 млн рублей за нарушение прав на товарный знак. Об этом сообщают «Ведомости».

Как следует из материалов дела, компания обнаружила, что на маркетплейсе продавались инструменты с ее брендом, имеющие признаки контрафакта. Среди них — отсутствие знака сертификации EAC, даты производства, серийного номера, а также информации о производителе. Инструкции и маркировка при этом были только на английском языке, а сертификаты соответствия отсутствовали.

Makita не давала предпринимательнице разрешения использовать свой товарный знак, после чего направила претензию и обратилась в суд.

Размер компенсации компания рассчитала как двукратную стоимость проданных товаров. По данным платежного сервиса, с 2023 года было реализовано около 39 тыс. единиц продукции по средней цене около 9 тыс. рублей. Расчетная сумма превысила 687 млн рублей, однако истец ограничил требования 300 млн рублей.

Суд признал доводы истца обоснованными и полностью удовлетворил иск.

Товарный знак Makita зарегистрирован в 2019 году и действует в том числе в России до 2029 года. Компания производит электроинструменты и оборудование для строительства, ремонта и бытовых задач.

