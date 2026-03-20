Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Продажа поддельных инструментов стоила россиянке 300 млн рублей

Makita отсудила 300 млн рублей у продавца контрафакта из Удмуртии
Shutterstock/FOTODOM

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск японской компании Makita Corporation и взыскал с предпринимательницы из Удмуртии Веры Пирожок 300 млн рублей за нарушение прав на товарный знак. Об этом сообщают «Ведомости».

Как следует из материалов дела, компания обнаружила, что на маркетплейсе продавались инструменты с ее брендом, имеющие признаки контрафакта. Среди них — отсутствие знака сертификации EAC, даты производства, серийного номера, а также информации о производителе. Инструкции и маркировка при этом были только на английском языке, а сертификаты соответствия отсутствовали.

Makita не давала предпринимательнице разрешения использовать свой товарный знак, после чего направила претензию и обратилась в суд.

Размер компенсации компания рассчитала как двукратную стоимость проданных товаров. По данным платежного сервиса, с 2023 года было реализовано около 39 тыс. единиц продукции по средней цене около 9 тыс. рублей. Расчетная сумма превысила 687 млн рублей, однако истец ограничил требования 300 млн рублей.

Суд признал доводы истца обоснованными и полностью удовлетворил иск.

Товарный знак Makita зарегистрирован в 2019 году и действует в том числе в России до 2029 года. Компания производит электроинструменты и оборудование для строительства, ремонта и бытовых задач.

Ранее суд в Москве взыскал почти миллиард рублей с «Военно-строительной компании».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!