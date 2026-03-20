Стало известно, почему США еще не применили «дискомбобулятор» против Ирана

Соединенные Штаты пока боятся применять секретное инфразвуковое оружие «дискомбобулятор» против Ирана, но могут это сделать после начала потенциальной сухопутной операции. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Это секретное оружие, поэтому они боятся его использовать <...> Не во всех условиях боевых можно это оружие применять. Где-то его рамки воздействия ограничены, поэтому в случае какого-то интенсивного боя его применять достаточно сложно», — считает аналитик.

Кнутов не исключил, что американцы могут применить «дискомбобулятор» против Ирана для минимизации своих потерь в случае начала сухопутной операции американских войск на иранской территории.

В январе президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро США применили секретное оружие, дезориентирующее противника. По его словам, из-за него армия латиноамериканской страны «не смогла запустить свои ракеты». Американский лидер рассказал, что это был «дискомбобулятор» (на англ. discombobulator, на русский можно перевести как «дезориентатор»), но ему нельзя говорить об этом.

