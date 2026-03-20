В Южной Корее подсчитали, сколько принесет в казну камбэк BTS

В Южной Корее посчитали, что концерт BTS принесет стране почти миллиард долларов

Предстоящий концерт южнокорейской поп-группы BTS в центре Сеула принесет экономике страны эффект, измеряемый триллионами вон. Об этом заявил министр финансов страны Ку Юн Чхоль, его слова приводит Yonhap News Agency.

Министр полагает, что выступление, помимо экономической ценности, будет иметь нематериальные эффекты, которые «могут быть в несколько или даже десятки раз больше».

Корейский институт культуры и туризма оценил экономический эффект от концерта в 1,2 трлн вон (около $900 млн) с учетом туристических расходов, доходов от интеллектуальной собственности и повышения узнаваемости национального бренда.

Аналитики Bloomberg в свою очередь подсчитали, что только один день выступления BTS принесет в экономику Южной Кореи около $177 млн.

BTS выступит 21 марта на площади Кванхвамун в Сеуле с концертом BTS The Comeback Live: Arirang. Выступление приурочено к выходу нового, первого за почти четыре года, студийного альбома Arirang. Ожидается, что выступление посетят до 260 тыс. зрителей.

Последний альбом-антология BTS «Proof» вышел в 2022 году. После этого участники взяли перерыв, чтобы сосредоточиться на сольных проектах, а также отбыть службу в армии.

