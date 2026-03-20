Глава МИД Польши призвал Европу не паниковать из-за России

Глава МИД Польши Сикорский: ЕС нужно относиться к РФ серьезно, но без паники
Европа должна воспринимать возможную угрозу со стороны России серьезно, но «без паники». Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью итальянской газете La Repubblica.

Сикорский считает, что для того, чтобы угрожать ЕС, России «пришлось бы» закончить конфликт на Украине, а затем два-три года пополнять запасы вооружений.

«Конечно, когда страна строит военную экономику, она продолжает производить военную технику даже после возможного прекращения боевых действий. Поэтому мы должны отнестись к этому серьёзно, но без паники. И внести свой вклад, который заключается в укреплении наших обороноспособностей, чтобы эффективно сдержать [президента России Владимира] Путина к концу десятилетия», — сказал Сикорский.

Также он подчеркнул, что для победы в крупномасштабном конфликте «необходимо трехкратное преимущество», которым, с точки зрения главы польского МИД, Россия не обладает.

В феврале Сикорский призвал готовиться к войне, «которую видели деды и прадеды». Он отметил, что, согласно оценкам западных разведок, Россия якобы собирается атаковать страны НАТО в ближайшем будущем.

Также недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза готовятся к войне с Россией, перешли к «военной экономике» и намерены отправить войска на Украину.

Кроме того, в марте постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский отметил, что у него нет сомнений в том, что ЕС готовится к войне с Россией.

При этом в ноябре 2025 года президент России Владимир Путин говорил, что Россия готова «как угодно» зафиксировать положение о ненападении на европейские страны.

Ранее Европе посоветовали справиться с синдромом холодной войны с Россией.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!