В столице и на популярном курорте Алтайского края ввели карантин по бешенству

В Алтайском крае выявлены пять новых очагов бешенства, в связи с чем в соответствующих населенных пунктах введен карантин. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, опасное заболевание зарегистрировано в селе Староглушинка Заринского района, селе Бор-Форпост Волчихинского района, поселке Красная Дубрава Павловского района, а также в краевой столице Барнауле и городе-курорте Белокуриха.

На территориях, прилегающих к очагам инфекции, установлен карантинный режим. Ограничения, согласно правилам, снимаются по истечении 60 календарных дней после убоя последнего восприимчивого к заболеванию животного либо после уничтожения последнего трупа павшего от бешенства зверя.

Начальник краевого управления ветеринарии Владимир Самодуров сообщал, что с начала текущего года в регионе было зафиксировано 31 неблагополучный пункт по бешенству. Он заверял, что ситуация остается на контроле ветеринарных служб, и проводятся мероприятия по предотвращению дальнейшего распространения вируса.

