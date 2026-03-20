В столице и на популярном курорте Алтайского края ввели карантин по бешенству

В Алтайском крае выявлены пять новых очагов бешенства, в связи с чем в соответствующих населенных пунктах введен карантин. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, опасное заболевание зарегистрировано в селе Староглушинка Заринского района, селе Бор-Форпост Волчихинского района, поселке Красная Дубрава Павловского района, а также в краевой столице Барнауле и городе-курорте Белокуриха.

На территориях, прилегающих к очагам инфекции, установлен карантинный режим. Ограничения, согласно правилам, снимаются по истечении 60 календарных дней после убоя последнего восприимчивого к заболеванию животного либо после уничтожения последнего трупа павшего от бешенства зверя.

Начальник краевого управления ветеринарии Владимир Самодуров сообщал, что с начала текущего года в регионе было зафиксировано 31 неблагополучный пункт по бешенству. Он заверял, что ситуация остается на контроле ветеринарных служб, и проводятся мероприятия по предотвращению дальнейшего распространения вируса.

Ранее в одном российском регионе выделили 180 млн рублей на компенсации за изъятие скота.

 
Ажиотаж вокруг золота, спецшколы для непослушных и больничный при аллергии. Новости к утру 20 марта
