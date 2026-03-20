В Волгограде загорелся аварийный жилой дом

МЧС: 17 человек эвакуировали из загоревшегося аварийного дома в Волгограде
Пожар произошел в аварийном многоквартирном доме в Красноармейском районе Волгограда. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Волгоградской области.

В заявлении уточняется, что здание находится на улице 2-я Штурманская.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения площадь пожара [составляла] 600 квадратных метров. <...> Пострадавших нет. Эвакуировано 17 человек», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что к ликвидации возгорания привлекли 41 сотрудника экстренных служб и 15 единиц техники.

Загоревшийся дом был построен в 1954 году. В нем расположены восемь квартир. Само здание кирпичное, кровля состоит из шиферных листов. Дом газифицирован, признан аварийным.

3 марта в городе Малмыж в Кировской области пенсионерка устроила дома пожар, когда разогревала еду для животных. По данным МЧС России, женщина пыталась подогреть корм на газовой плите. Однако из-за нарушения правил использования плиты произошло возгорание газовоздушной смеси. Вспыхнувший огонь повредил потолочное перекрытие и крышу пристройки, сама хозяйка получила ожоги — ей потребовалась госпитализация. Пламя ликвидировали прибывшие на место сотрудники экстренных служб.

Ранее в Санкт-Петербурге при пожаре в жилом доме пострадали люди.

 
