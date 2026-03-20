СМИ сообщили о крупной победе Орбана над ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул Брюссель после саммита Евросоюза (ЕС), где решалась судьба кредита Украине, в приподнятом настроении. Об этом пишет газета Politico.

По информации журналистов, венгерский политик проявил решимость и наложил вето на предоставление Украине кредита от ЕС. Орбан утром уехал из Брюсселя, сделав при этом заявление о блокировке помощи, пишет Politico.

Накануне на саммите Евросоюз не смог утвердить военный кредит для Украины, так как его заблокировали Венгрия и Словакия из-за того, что Киев остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». При этом решение о предоставлении кредита было вынесено еще в декабре 2025 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон позднее заявил, что у ЕС нет плана «Б» по предоставлению Украине кредита на €90 миллиардов.

Ранее фон дер Ляйен пообещала добиться выдачи кредита для Украины.