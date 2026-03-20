Власти Новосибирской области завершили изъятие скота в очагах пастереллеза

В Новосибирской области завершается изъятие домашнего скота в хозяйствах, где были зафиксированы вспышки пастереллеза. Об этом заявил глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства российского региона Сергей Нешумов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, в настоящее время не выявлено случаев заболевания у животных в крупных, средних и личных подсобных хозяйствах. Нешумов добавил, что 20 марта скот будет изыматься в крестьянско-фермерском хозяйстве «Водолей» Ордынского района.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее заявил, что в регионе на протяжении 15 дней не было выявлено ни одного очага заболевания пастереллезом.

Он отметил, что подобная тенденция подтверждает эффективность мер по борьбе с заболеванием. Травников также напомнил, что для владельцев личных подсобных хозяйств потеря животных — тяжелая и болезненная ситуация, однако все принятые властями меры являются законными и соответствующими требованиям нормативных актов РФ, правительства Новосибирской области и ветеринарным правилам.

