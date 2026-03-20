МВД выявило хищение более 68 млн рублей при гособоронзаказе

МВД: в Ростовской области раскрыли хищение 68 млн рублей на гособоронзаказе

В Ростовской области сотрудники полиции раскрыли мошенничество при исполнении государственного оборонного заказа на сумму свыше 68 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, с марта по ноябрь 2025 года руководство предприятия, входящего в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, предоставляло заказчику недостоверные данные в отчетах по государственным контрактам.

Как уточнили в МВД, в результате этих действий были похищены средства на сумму более 68 млн рублей.

Волк сообщила, что по делу задержана жительница Ростова-на-Дону — учредитель и фактический руководитель компании.

До этого бывшему гендиректору ростовского «Горизонта» Игорю Хохлову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. По данным следствия, в период с 2022 по 2024 годы государственный заказчик заключил многомиллионные контракты с АО «Горизонт» на поставку и изготовление радиоэлектронного оборудования.

Ранее замминистра имущества Ингушетии арестовали по делу о хищении.