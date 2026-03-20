Богослужения прекратились в Храме Гроба Господня впервые в истории

В Израиле впервые остановили службы в Храме Гроба Господня из-за войны с Ираном

В Иерусалиме впервые в истории временно прекратили богослужения в Храме Гроба Господня. Отмечается, что святыню закрыли еще 28 февраля из-за начала военного конфликта с Ираном, сообщает католический портал Aleteia.

Уточняется, что святыню ранее уже закрывали для паломников и туристов, но сейчас впервые полностью приостановлено проведение богослужений. Ограничения введены на время Великого поста, при этом существует вероятность, что храм останется закрытым и на Пасху.

16 марта сообщалось, что осколки от сбитой израильской ракеты упали на крышу здания Иерусалимского православного патриархата в Иерусалиме, всего в нескольких метрах от Храма Гроба Господня.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран предрек скорое уничтожение Израиля.