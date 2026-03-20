Россияне заинтересовались книгами об Иране

Спрос на художественную литературу об Иране вырос на треть с начала года

Россияне стали активнее интересоваться художественной литературой об Иране. Об этом «Газете.Ru» сообщил книжный сервис «Литрес».

По данным платформы, выручка с продажи романов, посвященных жизни в этой стране, с 1 января по 18 марта 2026 года увеличилась на 30% в сравнении с аналогичным периодом год назад. При этом сервис зафиксировал рост продаж литературы по теме и в 2025 году — тогда выручка на 14% превысила показатели 2024 года.

Рейтинг художественной прозы об Иране, пользующейся наибольшим спросом среди пользователей, возглавило произведение Джеймса Клавелла «Ураган. Книга 1. Потерянный рай» — исторический роман о революции 1979 года.

Второе место заняла вторая часть той же книги — «Ураган. Книга 2. Бегство из рая». В тройку лидеров также вошел роман иранской писательницы Шахрнуш Парсипур «Женщины без мужчин», написанный как протест против положения женщины в Иране.

На четвертой строчке оказалась «Книга судьбы» Паринуш Сание — роман, в котором частные судьбы вплетены в контекст истории страны от времен правления шаха Пехлеви до наших дней. Замыкает рейтинг повесть Садека Хедаята «Слепая сова» — сюрреалистическая история о художнике, в чью реальность вторгаются обитатели мира иного.

