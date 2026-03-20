Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Россияне заинтересовались книгами об Иране

Спрос на художественную литературу об Иране вырос на треть с начала года
Shutterstock

Россияне стали активнее интересоваться художественной литературой об Иране. Об этом «Газете.Ru» сообщил книжный сервис «Литрес».

По данным платформы, выручка с продажи романов, посвященных жизни в этой стране, с 1 января по 18 марта 2026 года увеличилась на 30% в сравнении с аналогичным периодом год назад. При этом сервис зафиксировал рост продаж литературы по теме и в 2025 году — тогда выручка на 14% превысила показатели 2024 года.

Рейтинг художественной прозы об Иране, пользующейся наибольшим спросом среди пользователей, возглавило произведение Джеймса Клавелла «Ураган. Книга 1. Потерянный рай» — исторический роман о революции 1979 года.

Второе место заняла вторая часть той же книги — «Ураган. Книга 2. Бегство из рая». В тройку лидеров также вошел роман иранской писательницы Шахрнуш Парсипур «Женщины без мужчин», написанный как протест против положения женщины в Иране.

На четвертой строчке оказалась «Книга судьбы» Паринуш Сание — роман, в котором частные судьбы вплетены в контекст истории страны от времен правления шаха Пехлеви до наших дней. Замыкает рейтинг повесть Садека Хедаята «Слепая сова» — сюрреалистическая история о художнике, в чью реальность вторгаются обитатели мира иного.

Ранее стало известно, как часто россияне покупают книги.

 
Теперь вы знаете
Ажиотаж вокруг золота, спецшколы для непослушных и больничный при аллергии. Новости к утру 20 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
