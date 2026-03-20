В Тюменской области девятилетнюю девочку обязали выплатить кредит умершей матери

Суд Тюменской области обязал ребенка выплачивать кредит за умершую мать. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, в период с 2023 года женщина брала разные кредиты, их общая сумма составила 370 тысяч рублей. В декабре 2024 года она умерла, оставив после себя невыплаченные займы.

Изначально предполагалось, что их будут выплачивать родители россиянки, но они отказались от наследства в пользу внучки. Девочка получила долю в квартире, земельный участок и четыре тысячи рублей. Общую стоимость наследства оценили в 171 тысячу рублей.

Отец ребенка согласился, чтобы ребенок «выплатил» кредит своим имуществом. В результате сумму взыскали с девочки.

До этого в Красноярске мужчина попытался переложить часть своих кредитов на жену при разводе. Он заявил, что 2,6 миллиона рублей потратил на семью, однако супруга заявила, что на семью он потратил только около 200 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что средства он отправлял девушкам по вызову. Один визит мог обойтись ему от 40 до 60 тысяч рублей.

