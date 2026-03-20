В Тюменской области девятилетнюю девочку обязали выплатить кредит умершей матери

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Тюменской области суд обязал девочку выплатить кредит умершей матери
Hryshchyshen Serhiiv/Shutterstock/FOTODOM

Суд Тюменской области обязал ребенка выплачивать кредит за умершую мать. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, в период с 2023 года женщина брала разные кредиты, их общая сумма составила 370 тысяч рублей. В декабре 2024 года она умерла, оставив после себя невыплаченные займы.

Изначально предполагалось, что их будут выплачивать родители россиянки, но они отказались от наследства в пользу внучки. Девочка получила долю в квартире, земельный участок и четыре тысячи рублей. Общую стоимость наследства оценили в 171 тысячу рублей.

Отец ребенка согласился, чтобы ребенок «выплатил» кредит своим имуществом. В результате сумму взыскали с девочки.

До этого в Красноярске мужчина попытался переложить часть своих кредитов на жену при разводе. Он заявил, что 2,6 миллиона рублей потратил на семью, однако супруга заявила, что на семью он потратил только около 200 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что средства он отправлял девушкам по вызову. Один визит мог обойтись ему от 40 до 60 тысяч рублей.

Ранее российские банки ужесточили выдачу автокредитов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
