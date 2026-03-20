На Собчак соседи подали в суд за залитую квартиру

С телеведущей Ксении Собчак могут взыскать компенсацию за залитую квартиру соседей. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что страховая компания обратилась в московский суд с иском на сумму более 166 тыс. рублей с Ксении Собчак, а также второго ответчика по фамилии Соколов. Поводом для подачи иска послужил залив квартиры, пишут журналисты.

«В иске идет речь о возмещении ущерба в порядке суброгации за залив квартиры. Сумма составляет 166 210 рублей», — говорится в сообщении.

Согласно картотеке суда, иск о возмещении имущественного вреда поступил в суд в октябре прошлого года. Рассмотрение по существу назначено на 23 марта. Сумму компенсации с ответчиков просят взыскать солидарно.

В ноябре 2025 года суд удовлетворил очередной иск к Собчак за коммунальные долги по коммунальным платежам. Отмечается, что было удовлетворено исковое заявление о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. При этом сумма взысканной с Собчак задолженности не оглашалась.



Ранее суд взыскал с Собчак долги за коммуналку по трем искам.